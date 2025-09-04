Do calvário à apoteose, Paquetá e Luiz Henrique brilham no Maracanã

O Maracanã foi palco de histórias de superação nesta quinta-feira (4), na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dois jogadores que estiveram afastados da Seleção por motivos distintos, Lucas Paquetá e Luiz Henrique, voltaram a vestir a camisa amarelinha e viveram momentos marcantes diante da torcida. Jogadores que já brilharam no Rio de Janeiro atuando por Flamengo e Botafogo, respetivamente.

A trajetória recente de Paquetá foi de calvário. Desde agosto de 2023, o meia enfrentou uma investigação da Federação Inglesa de Futebol por suposta manipulação em apostas esportivas. Durante um ano e dois meses, o jogador viu sua carreira ficar em suspenso, perdeu espaço na Seleção e até uma negociação encaminhada com o Manchester City acabou frustrada. Apenas em 31 de julho deste ano veio a absolvição, que abriu caminho para sua volta.

Convocado novamente no dia 25 de agosto, Paquetá reencontrou o Maracanã e, aos 25 minutos da etapa final, retornou ao gramado com a camisa da Seleção. Recebido com aplausos e ovacionado em sua "casa", ele precisou de apenas um minuto para viver sua redenção: completou de cabeça um cruzamento de Luiz Henrique e marcou o segundo gol brasileiro, comemorado com emoção, mão no coração e olhar para o céu.

Luiz Henrique, por sua vez, deixou o Botafogo para atuar no Zenit, da Rússia, e acabou ficando distante dos holofotes internacionais. O país não disputa as principais competições europeias em razão da guerra contra a Ucrânia, o que reduziu sua visibilidade. Mesmo assim, o atacante manteve bom rendimento e, ao ser chamado por Carlo Ancelotti, recebeu o respaldo imediato da torcida.

Seu nome foi gritado repetidas vezes antes mesmo de entrar em campo, aos 19 minutos do segundo tempo. Embora não tenha marcado, diferentemente do que aconteceu contra o mesmo Chile, em Santiago, quando marcou o gol da virada da vitória por 2 a 1, participou ativamente das jogadas ofensivas, esteve presente nos lances dos outros gols e foi novamente celebrado pelos torcedores.

O reencontro de Paquetá e Luiz Henrique com a Seleção simboliza mais do que simples retornos. Representa resiliência, perseverança e a capacidade de transformar dificuldades em combustível para brilhar. No último jogo da equipe no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026, ambos deixaram claro que podem ser peças importantes no elenco do técnico Carlo Ancelotti rumo ao torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.

