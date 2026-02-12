Derrota para o Atlético faz Barcelona repetir raro jejum na Era Flick

O Barcelona perdeu por 4 a 0 para o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (12), no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, e voltou a terminar uma partida sem marcar gols. Foi a segunda vez na temporada que a equipe não balança as redes e a quarta desde o início da Era Hansi Flick no comando do clube.

A derrota amplia um dado que foge ao padrão recente do time. Desde que assumiu em maio de 2024, Flick consolidou um modelo de jogo ofensivo, com pressão alta, volume de finalizações e construção estruturada desde o campo defensivo. A identidade se tornou marca registrada da equipe, que, na maior parte da temporada, manteve regularidade na produção de gols.

Antes do confronto contra o Atlético, o único jogo da atual temporada em que o Barcelona passou em branco havia sido a derrota por 3 a 0 para o Chelsea, em 25 de novembro de 2025, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Na ocasião, o resultado em Stamford Bridge encerrou a maior sequência da história do clube marcando gols, com 53 jogos consecutivos balançando as redes.

As outras duas partidas sem gols na Era Flick ocorreram ainda em 2024, ambas por La Liga. Em 10 de novembro, o Barcelona foi derrotado por 1 a 0 pela Real Sociedad, pela 13ª rodada. Pouco mais de um mês depois, em 15 de dezembro, voltou a perder por 1 a 0, desta vez para o Leganés, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Atlético de Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

O revés diante do Atlético, além de representar desvantagem significativa na semifinal da Copa do Rei, reforça a raridade estatística de o Barcelona não marcar sob o comando de Flick. O treinador alemão implementou um sistema baseado em amplitude pelos lados, ocupação constante da área e participação ativa dos meio-campistas na finalização

Como foi Atlético de Madrid x Barcelona?

Apesar do Barcelona ter tido a posse da bola por mais de 70% do jogo, o Atlético oi mais efetivo nas ações ofensivas. Explorando transições rápidas, o time da casa conseguiu se impor e construiu o resultado ainda antes do intervalo. O placar foi inaugurado após erro de Joan García, e, na sequência, Lookman, Griezmann e Julián Álvarez ampliaram.

Na etapa final, o Barcelona chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado. Após finalização de Yamal na entrada da área e tentativa de Fermín, a bola sobrou para Cubarsí marcar. O lance, porém, foi invalidado por impedimento de Lewandowski, identificado após revisão, com o calcanhar esquerdo do atacante em posição irregular.

