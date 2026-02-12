Atlético de Madrid impõe massacre ao Barcelona e entra para história

O Atlético de Madrid goleou Barcelona por 4 a 0 nesta quinta-feira (12), no Riyadh Air Metropolitano, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei e abriu grande vantagem para a partida de volta. Com gols de Eric Garcia (contra), Griezmann, Lookman e Julián Álvarez, o time colchonero aplicou sua maior goleada contra os catalães no século.

A última vez que o Atleti derrotou o Barça por quatro gols de diferença aconteceu em novembro de 1989, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei. Na ocasião, o clube da capital espanhola havia empatado por 3 a 3 no jogo de ida na Catalunha, e implacou um 4 a 0 na volta em Madri.

Desde então, o Barcelona se colocou como um grande desafio do Atlético de Madrid, vencendo a maioria dos confrontos. No recorte de Diego Simeone como técnico do clube, há quase 15 anos no comando, o treinador tem 41 jogos contra os Culés e apenas seis vitórias sobre o time catalão.

Ainda assim, o Atlético de Madrid já se provou competitivo, principalmente quando o assunto são os jogos de mata-mata. Nesse período, Simeone encarou o Barcelona em oito confrontos eliminatórios, tendo levado a melhor em quatro deles, sendo duas vezes na Champions League, uma na Copa do Rei e uma pela Supercopa da Espanha.

Atlético de Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 na semifinal da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Levando em consideração o período após a goleada em 1989, o Atlético mostrou alguns bons confrontos com placares altos diante do Barça: venceu por 4 a 1 em fevereiro de 1995 (oitavas de final da Copa do Rei); 5 a 2 em maio de 1998 (37ª rodada de La Liga); 4 a 2 em março de 2008 (26ª rodada de La Liga) e 4 a 3 em março de 2009 (25ª rodada de La Liga).

Como foi Atlético de Madrid x Barcelona?

Apesar do Barcelona ter tido a posse da bola por mais de 70% do jogo, o Atlético oi mais efetivo nas ações ofensivas. Explorando transições rápidas, o time da casa conseguiu se impor e construiu o resultado ainda antes do intervalo. O placar foi inaugurado após erro de Joan García, e, na sequência, Lookman, Griezmann e Julián Álvarez ampliaram.

Na etapa final, o Barcelona chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado. Após finalização de Yamal na entrada da área e tentativa de Fermín, a bola sobrou para Cubarsí marcar. O lance, porém, foi invalidado por impedimento de Lewandowski, identificado após revisão, com o calcanhar esquerdo do atacante em posição irregular.

