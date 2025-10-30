Paquetá, antigo alvo do Flamengo, quer deixar West Ham, segundo jornal

A temporada de Lucas Paquetá tem sido marcada por altos e baixos dentro e fora de campo. Após ser inocentado da acusação de envolvimento em um esquema de apostas esportivas, o meia brasileiro voltou a ser protagonista – agora por outro motivo. Segundo o jornal "The Times", o jogador de 28 anos deseja deixar o West Ham já na próxima janela de transferências, em janeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O desejo de saída não é recente. Antes mesmo das acusações, Paquetá esteve próximo de um acordo com o Manchester City, em 2023, por cerca de 85 milhões de euros, mas a negociação foi interrompida após o início das investigações. No meio deste ano, já absolvido, o meia recebeu nova proposta do Aston Villa, rejeitada pelo West Ham a poucos dias do fechamento da janela. O Flamengo, clube que o revelou, também tentou um empréstimo, mas o pedido foi negado – e há dúvidas se o clube brasileiro teria condições de bancar uma transferência definitiva.

continua após a publicidade

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)

Apesar da permanência, o ambiente nos Hammers é delicado. O time londrino ocupa a 19ª colocação da Premier League, com apenas duas vitórias em nove jogos, e enfrenta forte pressão interna e protestos da torcida. Paquetá tem sido um dos poucos destaques do elenco, com dois gols e uma assistência na temporada, além de boas atuações que lhe mantêm como presença constante nas convocações da Seleção Brasileira.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Copa do Mundo pode ser um dos motivos para a saída de Paquetá

De acordo com a "ESPN", o principal motivo para uma eventual mudança seria a busca por estabilidade e visibilidade visando a Copa do Mundo de 2026. O jogador avalia que permanecer em um time ameaçado de rebaixamento pode prejudicar seu rendimento e, consequentemente, sua vaga no torneio. Por outro lado, seu estafe teme que uma transferência em meio à temporada exija nova adaptação e comprometa o bom momento individual.

continua após a publicidade

A NBA finalizou a quarta-feira (29) com 10 jogos cheios de emoção na temporada regular de 2025/26. Confira com o Lance! os resultados da rodada: Jordan Johnson/NBAE via Getty Images/AFP





















Paquetá tem contrato com o West Ham até junho de 2027, e o clube não pretende facilitar sua saída, especialmente por depender dele para reagir na Premier League. Ainda assim, o cenário financeiro pode pesar: o time deve anunciar prejuízos significativos em 2024/25 e pode ser obrigado a negociar peças de destaque para equilibrar as contas.

O meia, que marcou presença nas últimas convocações da Seleção e deu assistência a Gabriel Martinelli em amistoso recente contra o Japão, segue como uma das principais esperanças técnicas do West Ham – mas seu futuro em Londres é cada vez mais incerto.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.