A Argentina goleou a seleção sub-23 de Burkina Faso por 7 a 0 neste sábado (3), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O placar já marcava 3 a 0 antes dos 12 minutos do primeiro tempo, e o intervalo chegou já com o placar de 5 a 0. Os dois últimos gols foram marcados no segundo tempo. Lautaro Martinez, Prestianni, Nico Paz, Júlian Álvarez, Mastantuono, Giuliano Simeone e Diallo (contra) balançaram as redes.

O resultado antecede a despedida de Lionel Messi da Albiceleste.

Gols da goleada

Lautaro Martínez abriu o placar aos três minutos, em cobrança de pênalti sofrido pelo lateral Giay, do Palmeiras. Aos oito, Diallo marcou contra ao tentar cortar uma finalização de Julián Álvarez. Prestianni fez o terceiro aos 12, após tabela com Lautaro e chute de primeira.

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O quarto e o quinto gols vieram em sequência, com dois minutos de diferença. Nico Paz aproveitou o rebote da própria finalização para ampliar. Em seguida, após a saída de bola, a Argentina pressionou, recuperou a posse e trocou passes de primeira até Julián Álvarez completar para as redes.

No segundo tempo, Mastantuono saiu cara a cara com o goleiro e bateu rasteiro para marcar o sexto. Giuliano Simeone, do Atlético de Madri, fechou a goleada no último lance; Barco levantou a bola na área, e o atacante cabeceou para o gol sem goleiro.

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Despedida de Messi na terça

Na próxima terça-feira (6), o Monumental de Núñez receberá a partida de despedida de Lionel Messi da seleção argentina. O adversário será Benim, com bola rolando às 20h (horário de Brasília), no mesmo estádio que sedia a casa do River Plate.

Entre os outros brasileiros convocados, Flaco López também integrou o elenco argentino, mas não entrou em campo no amistoso deste sábado.