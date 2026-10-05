Reservas entram e comandam virada da França sobre a Bélgica

A seleção francesa consolidou a liderança isolada do Grupo A1 da Liga das Nações ao alcançar os dez pontos na tabela de classificação. Após um primeiro tempo abaixo do esperado, as substituições efetuadas na etapa complementar foram determinantes para mudar a dinâmica do confronto e construir a vitória, embora a vaga para as quartas de final ainda não esteja matematicamente confirmada a duas rodadas do encerramento da fase de grupos.

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Como foi a partida entre França e Bélgica?

A reação francesa começou a ser desenhada aos 15 minutos do segundo tempo, com as entradas de Olise e Cherki, seguidas pela entrada de Doué aos 27 minutos. A partir dessas alterações, o trio assumiu o protagonismo das ações ofensivas e participou diretamente de todos os gols da virada.

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Entradas de Olise, Cherki e Doué transformam o ataque francês no segundo tempo (Foto: Franck Fife / AFP)

O gol de empate surgiu aos 31 minutos, quando Olise serviu Doué, que rodou sobre a meia-lua antes de arrematar para as redes. Quatro minutos mais tarde, Olise voltou a cruzar da direita para Cherki finalizar de primeira no centro da área. Aos 41 minutos, numa jogada construída pelos três suplentes, Cherki serviu Doué, que assistiu para a finalização de Olise. O marcador foi fechado aos 45 minutos, com Olise a receber passe em profundidade de Doué para superar o guarda-redes adversário.

A movimentação no grupo também alterou a vice-liderança. Com a derrota sofrida pela Bélgica, a Itália assumiu a segunda posição da chave ao vencer a Turquia por 3 a 1, atingindo os sete pontos — um a mais do que a seleção belga, que caiu para o terceiro lugar.