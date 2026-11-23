Técnico do Manchester City, Enzo Maresca se defendeu após comparações de seu trabalho com o feito por Pep Guardiola no clube inglês. Em coletiva na véspera do jogo contra o Napoli, pela Champions League, o treinador que é preciso paciência após um trabalho com o mesmo profissional por 10 anos.

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- Para mim, faz parte do processo. É como um recomeço, um reinício depois de 10 anos com o mesmo treinador, as mesmas caras, as mesmas palavras, os mesmos métodos. Não é fácil mudar de repente. Para mim, tudo isso é normal e espero que o mais rápido possível possamos encontrar o equilíbrio certo em todas as áreas e sermos consistentes. Essa é, para mim, a diferença entre nós e os outros clubes neste momento.

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Na Premier League, o Manchester City vive uma sequência de quatro tropeços consecutivos, viu o Arsenal abrir uma grande vantagem e caiu para a 3ª colocação na competição. E no fim de semana, a equipe de Enzo Maresca visita o líder Arsenal, no Emirates Stadium.

Na Champions League, o Manchester City tem três vitórias em quatro partidas, mas está na zona de classificação direta às oitavas de final do torneio. Por conta desses resultados, Enzo Maresca tem o trabalho questionado após uma década vitoriosa sob comando de Pep Guardiola.

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Guardiola não foi bem em temporada de estreia no Manchester City

Pep Guardiola não foi bem em sua temporada de estreia no Manchester City, em 2016/2017. Na época, o clube inglês foi eliminado nas oitavas de final da Champions League e Copa da Liga Inglesa, além de ter sido desclassificado da Copa da Inglaterra nas semifinais. Na Premier League, o clube encerrou apenas na 3ª colocação.

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