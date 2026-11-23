Técnico do Manchester City se defende após comparações com Guardiola
Enzo Maresca pede paciência em sua primeira temporada no clube
Técnico do Manchester City, Enzo Maresca se defendeu após comparações de seu trabalho com o feito por Pep Guardiola no clube inglês. Em coletiva na véspera do jogo contra o Napoli, pela Champions League, o treinador que é preciso paciência após um trabalho com o mesmo profissional por 10 anos.
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- Para mim, faz parte do processo. É como um recomeço, um reinício depois de 10 anos com o mesmo treinador, as mesmas caras, as mesmas palavras, os mesmos métodos. Não é fácil mudar de repente. Para mim, tudo isso é normal e espero que o mais rápido possível possamos encontrar o equilíbrio certo em todas as áreas e sermos consistentes. Essa é, para mim, a diferença entre nós e os outros clubes neste momento.
Na Premier League, o Manchester City vive uma sequência de quatro tropeços consecutivos, viu o Arsenal abrir uma grande vantagem e caiu para a 3ª colocação na competição. E no fim de semana, a equipe de Enzo Maresca visita o líder Arsenal, no Emirates Stadium.
Na Champions League, o Manchester City tem três vitórias em quatro partidas, mas está na zona de classificação direta às oitavas de final do torneio. Por conta desses resultados, Enzo Maresca tem o trabalho questionado após uma década vitoriosa sob comando de Pep Guardiola.
Guardiola não foi bem em temporada de estreia no Manchester City
Pep Guardiola não foi bem em sua temporada de estreia no Manchester City, em 2016/2017. Na época, o clube inglês foi eliminado nas oitavas de final da Champions League e Copa da Liga Inglesa, além de ter sido desclassificado da Copa da Inglaterra nas semifinais. Na Premier League, o clube encerrou apenas na 3ª colocação.
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