Espanha aplica segunda maior goleada da história do Mundial Sub-17 em vitória sobre Fiji
Fúria conquista classificação ao mata-mata de forma antecipada
A Espanha aplicou a segunda maior goleada da história do Mundial Sub-17 ao derrotar Fiji por 15 a 0, nesta segunda-feira (23). Foi o segundo triunfo da Fúria na competição, que já havia vencido a China por 5 a 0 na estreia da competição.
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Na vitória da Espanha, o meia Rafa Cruz foi o grande protagonista da partida com cinco gols marcados. No entanto, a goleada da Fúria sobre Fiji ficou atrás do triunfo de Marrocos por 16 a 0 sobre a Nova Caledônia, no Mundial Sub-17 de 2025.
No confronto com Fiji, a Espanha rodou o elenco e mudou oito peças em relação ao time titular que havia enfrentado a China na estreia do Mundial Sub-17. No primeiro tempo, a Fúria foi para os vestiários com uma vantagem de nove gols, enquanto outros seis tentos saíram no segundo tempo da partida.
Na quinta-feira (26), a Espanha encara o maior desafio na fase de grupos do Mundial Sub-17 ao enfrentar o Marrocos. A Fúria já garantiu uma vaga no mata-mata do torneio, mas busca ao menos um empate na última rodada para garantir a liderança da chave.
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