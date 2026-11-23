O Brentford aproveitou a vantagem numérica para construir uma vitória expressiva sobre o Everton nesta segunda-feira (23). No Gtech Community Stadium, os donos da casa venceram por 4 a 0, pela 12ª rodada da Premier League, e se aproximaram do grupo dos cinco primeiros colocados. Lewis-Potter marcou duas vezes na etapa inicial, enquanto Janelt e Fabio Carvalho completaram o placar.

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Como foi Brentford x Everton

O Brentford precisou de apenas 25 minutos para abrir uma vantagem de dois gols. Aos 22, Lewis-Potter recebeu dentro da área após uma combinação pelo lado esquerdo e finalizou de primeira para colocar os mandantes na frente.

Três minutos depois, o atacante voltou a balançar as redes. Após aproveitar uma sobra na entrada da área, o jogador finalizou e contou com um desvio na trajetória da bola para superar Pickford e ampliar a vantagem.

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O cenário ficou ainda mais complicado para o Everton nos minutos finais do primeiro tempo. Tarkowski cometeu uma falta dura e, após a intervenção do VAR, recebeu cartão vermelho, deixando os visitantes com um jogador a menos.

Na etapa complementar, o Brentford confirmou o domínio da partida. Aos 22 minutos, Janelt recebeu espaço na intermediária e acertou um belo chute no ângulo de Pickford, marcando o terceiro gol dos donos da casa.

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Já aos 45, Fabio Carvalho aproveitou uma sobra dentro da pequena área após cobrança de escanteio e fechou a goleada por 4 a 0.

Brentford venceu o Everton por 4 a 0 dentro de casa (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

Com os três pontos conquistados, o Brentford chegou aos 17 pontos e assumiu a sexta colocação da Premier League. A equipe está a apenas um ponto do Bournemouth, primeiro clube dentro do G5.

O Everton, por sua vez, permaneceu com 16 pontos e ocupa a nona posição na tabela de classificação.

Próximos jogos

O Brentford volta a campo no dia 28 de novembro, quando enfrenta o Manchester United, às 12h (de Brasília), em Old Trafford, pela sequência do Campeonato Inglês.

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