Filipe Luís vira assunto no exterior após vexame do Monaco: 'É o fim'
Empate do Monaco com o Auxerre, no último sábado (21), aumentou a pressão sobre treinador
O empate do Monaco com o Auxerre, no último sábado (21), aumentou a pressão sobre Filipe Luís na França. Após ficar no 1 a 1 pela 11ª rodada do Campeonato Francês, o time comandado pelo brasileiro chegou ao sexto jogo consecutivo sem vencer na competição, e o resultado repercutiu entre torcedores nas redes sociais, com críticas ao treinador, questionamentos sobre suas escolhas e cobranças por mudanças.
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O Monaco saiu atrás no placar, com gol de Romain Faivre, aos 29 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Edan Diop deixou tudo igual aos 37 minutos, após cruzamento rasteiro de Vanderson. Apesar de evitar a derrota em casa, a equipe voltou a tropeçar e ampliou a sequência negativa na Ligue 1.
Com o empate, o clube do principado chegou aos 17 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela. O Auxerre, por sua vez, soma 11 pontos e aparece em 14º lugar, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.
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O resultado provocou reações entre torcedores do Monaco, que dividiram opiniões sobre o momento da equipe. Parte das críticas foi direcionada a Filipe Luís, com cobranças sobre o trabalho do treinador e preocupação com a sequência de resultados.
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Veja a repercussão:
Tradução: Scuro precisa sumir e isso com vários jogadores (Balogun, só pra citar um) mas forçado a admitir que Filipe Luís é um mau treinador, seja pela atitude dele, pelas escolhas, pela tática de idiota achando que é o PSG ou ainda pelas entrevistas, é lunático.
Tradução: A esse ritmo, o pai Filipe Luís não vai passar o inverno. Se a gente perder em Lyon, ele vai começar a ter calor no rabo.
Tradução: Antes de ele chegar, disseram-nos que Filipe Luís não tinha medo de colocar titulares no banco se não estivesse à altura. Vamos ver se Zakaria será titular no Groupama.
Tradução: Pois é, o efeito surpresa do Filipe Luís acabou. É sempre a mesma ladainha com os treinadores estrangeiros.
Ancelotti, igual.
No começo, eles surpreendem, depois os treinadores aprendem a enfrentá-los e, se não se reinventarem, é o fim.
Tradução: Na verdade, esta equipe é mediana. Não devemos esquecer que as nossas melhores contratações vêm de Metz, antigos jogadores do Cercle Bruges e outros jovens.
Não vou culpar o Filipe Luís.
Esperarei pelo fim da temporada para julgar o sucesso ou o fracasso.
Tradução: Filipe Luís que vai pular, embora isso não seja a solução, francamente, a mudança pode acontecer em qualquer lugar, mas não o treinador…
Vamos supor que queremos Enrique, sábio, TODOS não farão nada com esse vestiário e uma direção completamente na rua.
Próximos jogos do Monaco
Filipe Luís terá pouco tempo para tentar reagir à sequência negativa. O Monaco volta a campo na quinta-feira (26), contra o Hearts, da Escócia, fora de casa, pela Conference League, às 14h45 (de Brasília).
Depois, a equipe terá um compromisso pelo Campeonato Francês diante do Lyon, no domingo (29), às 16h45 (de Brasília), fora de casa. O clássico pode representar uma oportunidade de recuperação, mas também aumentar a pressão sobre o treinador brasileiro em caso de novo resultado negativo.
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