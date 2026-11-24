Real Madrid x PSV Eindhoven: onde assistir, horário e escalações
Real Madrid x PSV Eindhoven: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
O Real Madrid recebe o PSV nesta terça-feira (24), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. Com 100% de aproveitamento na competição, os espanhóis buscam a quinta vitória consecutiva para se aproximar da classificação direta às oitavas de final. Do outro lado, os holandeses tentam se recuperar após a derrota na rodada anterior e somar pontos para avançar na tabela. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Real Madrid vive um grande momento na temporada. Com 12 pontos em quatro partidas, a equipe comandada por José Mourinho venceu todos os compromissos disputados até aqui na Champions League, contra Inter de Milão, Roma, RB Leipzig e AEK Atenas. Ao lado do PSG, é um dos dois únicos clubes com 100% de aproveitamento no torneio.
O time espanhol também chega embalado pela sequência de resultados positivos no Campeonato Espanhol. No último sábado (21), venceu o Celta de Vigo por 2 a 1, com gol de Carlos Espí nos minutos finais. O resultado representou a nona vitória consecutiva da equipe em todas as competições.
A partida também pode marcar um feito importante para Kylian Mbappé. Com 74 gols na história da Champions League, o atacante francês está a um de alcançar a marca de 75 e se tornar o segundo jogador mais jovem a atingir esse número. O camisa 10 balançou as redes nas últimas seis partidas que disputou pelo torneio.
O PSV, por sua vez, chega em boa fase no Campeonato Holandês. Atual tricampeão nacional, o time comandado por Peter Bosz lidera a Eredivisie e goleou o NEC por 4 a 1, fora de casa, no último sábado (21). Nas últimas três rodadas da competição, a equipe marcou 16 gols.
Na Champions League, entretanto, o cenário é diferente. O PSV ocupa a 24ª colocação, com quatro pontos em quatro jogos, somando uma vitória, um empate e duas derrotas. Na rodada anterior, perdeu por 2 a 1 para o Club Brugge, em casa, e precisa pontuar para melhorar sua situação na disputa por uma vaga na fase eliminatória.
O confronto também marca o reencontro entre as equipes após mais de 37 anos. Real Madrid e PSV não se enfrentam desde março de 1989, quando os espanhóis venceram por 2 a 1, após prorrogação, e avançaram às semifinais da antiga Copa dos Campeões. No retrospecto geral, são três vitórias do Real, uma do PSV e quatro empates.
Ficha técnica
REAL MADRID X PSV
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27
- 📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha
- 📺 Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
Prováveis escalações
Real Madrid (Técnico: José Mourinho): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni e Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham e Vini Jr; Mbappé.
PSV (Técnico: Peter Bosz): Kovár; Dest, Geertruida, Obispo e Kostic; Kodai Sano e Mauro Júnior; Perisic, Mijnans e Van Bommel; Guus Til.
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