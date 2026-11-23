José Mourinho voltou a causar repercussão com uma declaração sobre o calendário do futebol. Em entrevista coletiva antes do confronto entre Real Madrid e PSV, pela Liga dos Campeões, o treinador foi questionado sobre o excesso de partidas e a falta de descanso dos jogadores. O português ironizou a possibilidade de uma greve dos atletas e sugeriu que, nesse caso, eles aceitassem uma redução de 50% nos salários.

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Ao comentar a relação entre a quantidade de jogos e os ganhos financeiros dos profissionais, Mourinho defendeu que a rotina exige dedicação e que os jogadores precisam lidar com os riscos da profissão.

— Se queremos ganhar dinheiro, temos que trabalhar duro e assumir riscos. A vida é assim — declarou.

Na sequência, o técnico apresentou uma resposta ainda mais contundente ao falar sobre uma possível mobilização dos atletas contra o calendário.

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— Se um jogador quiser fazer greve porque disputamos partidas demais, podemos sugerir que aceite uma redução de 50% no salário. Temos que nos adaptar — afirmou.

José Mourinho em ação durante a vitória do Real Madrid sobre a Roma na Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Debate sobre excesso de jogos ganha força no futebol

A discussão sobre a quantidade de partidas disputadas ao longo da temporada tem ganhado espaço no futebol mundial. Jogadores como Alisson e Raphinha já se posicionaram publicamente sobre o tema, enquanto treinadores como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti também manifestaram opiniões a respeito da sobrecarga no calendário.

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O assunto envolve a preocupação com o desgaste físico dos atletas em meio ao aumento do número de compromissos por clubes e seleções.

Real Madrid se prepara para enfrentar o PSV

O Real Madrid chega ao compromisso europeu depois de vencer o Celta por 2 a 1, no sábado (21), pelo Campeonato Espanhol. A equipe volta a campo nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), contra o PSV, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.

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