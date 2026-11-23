Mourinho ironiza debate sobre excesso de jogos e sugere corte no salário
Técnico do Real Madrid foi questionado sobre a falta de descanso dos jogadores e afirmou que os atletas precisam assumir os riscos da profissão
José Mourinho voltou a causar repercussão com uma declaração sobre o calendário do futebol. Em entrevista coletiva antes do confronto entre Real Madrid e PSV, pela Liga dos Campeões, o treinador foi questionado sobre o excesso de partidas e a falta de descanso dos jogadores. O português ironizou a possibilidade de uma greve dos atletas e sugeriu que, nesse caso, eles aceitassem uma redução de 50% nos salários.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ao comentar a relação entre a quantidade de jogos e os ganhos financeiros dos profissionais, Mourinho defendeu que a rotina exige dedicação e que os jogadores precisam lidar com os riscos da profissão.
— Se queremos ganhar dinheiro, temos que trabalhar duro e assumir riscos. A vida é assim — declarou.
Na sequência, o técnico apresentou uma resposta ainda mais contundente ao falar sobre uma possível mobilização dos atletas contra o calendário.
— Se um jogador quiser fazer greve porque disputamos partidas demais, podemos sugerir que aceite uma redução de 50% no salário. Temos que nos adaptar — afirmou.
Debate sobre excesso de jogos ganha força no futebol
A discussão sobre a quantidade de partidas disputadas ao longo da temporada tem ganhado espaço no futebol mundial. Jogadores como Alisson e Raphinha já se posicionaram publicamente sobre o tema, enquanto treinadores como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti também manifestaram opiniões a respeito da sobrecarga no calendário.
O assunto envolve a preocupação com o desgaste físico dos atletas em meio ao aumento do número de compromissos por clubes e seleções.
Real Madrid se prepara para enfrentar o PSV
O Real Madrid chega ao compromisso europeu depois de vencer o Celta por 2 a 1, no sábado (21), pelo Campeonato Espanhol. A equipe volta a campo nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), contra o PSV, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Espanha aplica segunda maior goleada da história do Mundial Sub-17 em vitória sobre Fiji
Fúria conquista classificação ao mata-mata de forma antecipada
Lamine Yamal desfalca Barcelona em jogo da Champions League
Culés viajam para o Azerbaijão para encarar o Sabah
Werder Bremen alcança melhor início de Bundesliga em 17 anos
Com brasileiro titular, clube alemão alcança marca positiva em início de temporada
Técnico do Manchester City se defende após comparações com Guardiola
Enzo Maresca pede paciência em sua primeira temporada no clube
Com Bruno Guimarães no elenco, Arteta explica rotatividade no meio do Arsenal
Contratado na janela, brasileiro foi titular em 50% dos jogos na Champions
José Mourinho e Courtois exaltam Vini Jr após brilho em virada do Real Madrid
Atacante briga por titularidade para enfrentar o PSV
Fifa anuncia sedes das Copas do Mundo Feminina de 2031 e 2035
Após a edição de 2027, no Brasil, próximas Copas passarão a ter 48 seleções
Atacante abre o jogo sobre falha em negociação com Flamengo
Com o triunfo contra o Verdão, Rubro-Negro é campeão do Brasileirão 2026
Endrick sofre nova lesão e vai desfalcar o Real Madrid
Atacante da Seleção não teve previsão retorno aos gramados divulgada
Portal inglês elege brasileiro como melhor da história da Premier League
Alisson chegou aos Reds em julho de 2018
Messi é comparado a Neymar com atitude contra ex-São Paulo
Gesto ganhou grande visibilidade nas redes sociais no último sábado
Filipe Luís vira assunto no exterior após vexame do Monaco: 'É o fim'
Empate do Monaco com o Auxerre, no último sábado (21), aumentou a pressão sobre treinador
Brentford x Everton: onde assistir, horário e escalações
Brentford x Everton: pela 11ª rodada da Premier League 2026/2027.
Brasileiro que custou 330 milhões é criticado na Premier League
Andrey entrou nos minutos finais da derrota por 4 a 0 para o Liverpool, em Anfield
Thaís Lima, do Benfica, é chamada para a Seleção após saída de Lelê
Goleira do Corinthians foi liberada por questões pessoais; mudança é a terceira na convocação de Arthur Elias para os amistosos contra o Japão
Estêvão vira assunto na Europa após vexame do Chelsea: 'Inacreditável'
Brasileiro começou como titular na derrota por 4 a 1 para o Leeds, em Stamford Bridge
Segunda rodada da Copa do Mundo Sub-17 começa nesta segunda; veja jogos
Programação terá 16 partidas entre segunda (23) e terça-feira (24); Brasil enfrenta a Tanzânia em busca da segunda vitória no torneio
Deyverson surpreende e revela que jogaria em time argentino
Atacante comenta possibilidade de defender antigo adversário na Libertadores
Hansi Flick critica arbitragem após vitória do Barcelona: 'É sempre a mesma história'
Técnico alemão questionou a expulsão de Fermín López, reclamou da postura do quarto árbitro e afirmou que faltou diálogo durante a partida contra o Villarreal