O Werder Bremen vive um dos melhores momentos dos últimos anos no Campeonato Alemão. Com o brasileiro Arthur entre os titulares, a equipe alcançou seu melhor início de Bundesliga em 17 temporadas. Após dez rodadas, o time comandado por Daniel Thioune soma 18 pontos e ocupa a parte de cima da classificação, cada vez mais próximo do grupo dos quatro primeiros colocados.

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O resultado mais recente foi a goleada por 4 a 0 sobre o Hamburgo, no último domingo (22), no Weserstadion. A vitória no tradicional Clássico do Norte levou o Werder Bremen a cinco triunfos, três empates e duas derrotas na competição.

A campanha atual supera os números registrados pelo clube nas dez primeiras rodadas das últimas 16 edições da Bundesliga. A última vez que o Werder havia começado o campeonato com pontuação superior foi em 2009/2010, quando alcançou 21 pontos no mesmo recorte.

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Com 18 pontos, a equipe está a três do RB Leipzig, atual quarto colocado, que soma 21.

Arthur destacou a rápida adaptação ao Werder Bremen, agradeceu pela recepção no clube e projetou a sequência da temporada com a expectativa de manter o bom desempenho.

— Estou muito feliz por ter alcançado tanto tempo de jogo logo de cara. Conseguimos uma sequência boa de resultados e nossa expectativa é continuar jogando em alto nível. Fui bem acolhido aqui no clube por todos e isso ajudou a acelerar a adaptação. Quero retribuir esse carinho com muita entrega e qualidade dentro de campo ao longo desta temporada — afirmou Arthur.

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Arthur mantém sequência como titular na Bundesliga

Emprestado pelo Bayer Leverkusen, o brasileiro conquistou espaço rapidamente no Werder Bremen. Desde sua chegada, foi titular em todas as partidas que disputou pelo Campeonato Alemão.

Em nove jogos na Bundesliga, Arthur perdeu apenas uma partida. O lateral também aparece entre os destaques físicos do elenco: alcançou 35,37 km/h de velocidade máxima em um confronto contra o Paderborn, marca que o coloca como o jogador mais rápido do clube.

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Outro dado que chama atenção é o desempenho defensivo. O brasileiro contabiliza 81 desarmes e cometeu apenas três faltas na competição.

Arthur em ação pelo Werder Bremen (Foto: Divulgação)

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