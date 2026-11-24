Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (24/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (24) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com jogos da Champions League e Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Arsenal x Borussia Dortmund, Manchester City x Napoli e Real Madrid x PSV Eindhoven.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 24 de novembro de 2026):
Champions League
14h45 – Galatasaray x Aston Villa - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
14h45 – Bodo Glimt x Linz - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Feyenoord x Porto - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Arsenal x Borussia Dortmund - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Como x AEK - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Slovan Bratislava x Betis - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Manchester City x Napoli - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Real Madrid x PSV Eindhoven - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – RB Leipzig x Lens - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
Brasileirão Série A
18h – Chapecoense x Palmeiras - Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
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