Lamine Yamal desfalcará o Barcelona no duelo contra o Sabah, no Azerbaijão, pela 5ª rodada da Champions League. O jogador não foi relacionado por Hansi-Flick por conta de dores no tornozelo direito.

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O Barcelona preserva Lamine Yamal, visto que as dores são consideradas leves e não preocupam no longo prazo. A expectativa é de que a estrela esteja de volta à disposição do treinador alemão para o jogo contra o Deportivo La Coruña, pela La Liga.

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Sem a presença de Yamal entre os relacionados, o Barcelona optou por chamar o jovem Jesse Bisiwu, de 18 anos, para a partida. O jovem belga foi contratado em 2025 por 8,5 milhões de euros e vem atuando pelo Barça Atlètic, dirigido pelo brasileiro Juliano Belletti.

Sem Yamal, Raphinha assumirá o protagonismo no setor ofensivo, como vem fazendo desde o início da campanha do Barcelona. Com a ausência da joia espanhola, Gabriel Jesus também pode lutar por uma vaga na equipe titular.

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