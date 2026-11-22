Revelado pelo Vasco, Andrey Santos saiu do banco nos minutos finais da derrota do Manchester United por 4 a 0 para o Liverpool, neste domingo (22), em Anfield, pela Premier League. Acionado quando os quatro gols já haviam sido marcados, o brasileiro teve a contratação e o espaço na equipe questionados por torcedores nas redes sociais.

Na estreia de Mauricio Pochettino no comando do United, o volante substituiu Kobbie Mainoo na última alteração dos visitantes. Antes disso, o treinador já havia colocado Mason Mount no lugar de Youri Tielemans, aos 20 minutos do segundo tempo.

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Andrey chegou a Premier League em 2023, quando deixou o Vasco para defender o Chelsea. Após passar também pelo Strasbourg por empréstimo, o brasileiro foi negociado em definitivo com o Manchester United nesta temporada.

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Veja as reações sobre Andrey Santos, ex-Vasco, na Premier League?

Tradução sobre o meia brasileiro na Premier League: Alguém pode explicar por que o Man United contratou o Andrey Santos por £50 milhões se ele não consegue nem começar ou entrar em campo?!

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Tradução sobre o cria do Vasco: Andrey Santos nem entrando em um jogo crucial como este, enquanto Berrada afirma que o clube não vai desperdiçar £40–50m em jogadores que não agregam nada.

Tradução sobre o brasileiro na Premier League: Andrey Santos não consegue entrar neste time nesta situação. Poucos meses em sua carreira no Utd e já parece £50m jogados fora.

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