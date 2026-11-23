Portal inglês elege brasileiro como melhor da história da Premier League
Alisson chegou aos Reds em julho de 2018
O Liverpool tem mais um motivo para se orgulhar do seu camisa 1. Em texto publicado neste domingo (22), o jornal inglês The Telegraph defendeu que Alisson já é o maior goleiro da história da Premier League e, possivelmente, o maior que já passou pelo Liverpool.
O veículo não deixou espaço para meio-termo. Para ele, o brasileiro é o melhor goleiro que Anfield já viu, ainda que os admiradores de Ray Clemence possam discordar.
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Portal decreta Alisson como maior goleiro da história da Premier League
Mais do que isso, de acordo com o portal europeu, o goleiro brasileiro se firmou como o nome mais marcante de toda a era Premier League:
— Alisson se consolidou como o melhor da era Premier League — afirmou o jornal.
Ainda de acordo com a nota publicada pelo portal, os Reds não teriam levantado os troféus que levantaram sem as defesas do brasileiro.
Bom momento de Alisson na Premier League
O bom momento inaugurou uma segunda "lua de mel" entre o goleiro e a torcida do Liverpool. Antes do início da atual temporada, Alisson era associado à Juventus em rumores de transferência. Agora, aos 34 anos, ele vem rendendo em alto nível e reconquistando a arquibancada.
Vale lembrar que a chamada "era Premier League" começou em 1992, quando os clubes da primeira divisão se desligaram da English Football League e criaram o novo campeonato.
O jornal admitiu que a tese será recebida com desdém pelos defensores de Peter Schmeichel, Petr Cech e David Seaman. Para o The Telegraph, porém, Alisson está um degrau acima. E o técnico Andoni Iraola concorda: o treinador do Liverpool o definiu como um "presente", que segue rendendo frutos ao clube.
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Passagem do goleiro pelos Reds
Para embasar o argumento, o The Telegraph reuniu estatísticas do goleiro desde sua chegada, em 2018:
- Jogos sem sofrer gol: é o líder do período, com 107 partidas sem ser vazado, o equivalente a 40% dos jogos que disputou.
- Defesas: aproveita 72% dos chutes, terceira melhor marca, empatado com Nick Pope. Entre os cinco primeiros, é quem mais atuou: 265 jogos, quase 40 a mais do que Emiliano Martínez, vice-colocado em partidas, com 228.
- Gols evitados: o levantamento aponta que o Liverpool era esperado sofrer 259 gols no período, mas levou apenas 237. A diferença de 22 gols evitados é a maior entre todos os goleiros da Premier League desde 2018.
Alisson por mais alguns anos na Premier League?
Em alta, Alisson vive o último ano de contrato e não fecha a porta para renovar. No início de novembro, o próprio goleiro admitiu publicamente que pretende ficar. À BBC Sport, ele foi direto:
— Sim (quero ficar). Estou focado em jogar cada partida, mas, na minha cabeça, fico feliz em permanecer.
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