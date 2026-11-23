Brentford x Everton: onde assistir, horário e escalações
Brentford x Everton: pela 11ª rodada da Premier League 2026/2027.
O Brentford recebe o Everton nesta segunda-feira (23), às 17h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres, pela 11ª rodada do Premier League. As equipes chegam em momentos diferentes após a pausa para a Data Fifa. Os donos da casa venceram apenas uma das últimas cinco partidas e buscam recuperação, enquanto os visitantes estão embalados por três triunfos consecutivos e tentam manter a boa fase na competição. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (plano premium). Clique para assistir no Disney+ com Lance Plus!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Brentford tenta reencontrar o caminho das vitórias para ganhar estabilidade na Premier League. A equipe comandada por Keith Andrews venceu apenas uma das últimas cinco partidas e chega ao confronto após derrotas para Brighton e Liverpool. Os resultados mantiveram o time no meio da tabela do Campeonato Inglês.
Para a partida, o treinador não poderá contar com o atacante Igor Thiago, suspenso. Além disso, o Brentford tem uma lista extensa de jogadores lesionados, o que limita as opções para a montagem da equipe titular.
O Everton, por sua vez, atravessa um momento positivo. Sob o comando de David Moyes, a equipe venceu os últimos três compromissos, incluindo os triunfos sobre Coventry City, por 3 a 1, e Newcastle, por 1 a 0, fora de casa.
O confronto também será especial para Moyes, que chegará a 593 partidas à frente do Everton, estabelecendo um recorde na história do clube. Outra novidade é o retorno de Jack Grealish aos treinamentos após um mês afastado. O atacante voltou a ficar à disposição, enquanto Jordan Pickford deve ser mantido como titular no gol.
Ficha técnica
BRENTFORD X EVERTON
- 🏆 Competição: 11ª rodada da Premier League 2026/27
- 📆 Data e horário: segunda-feira, 23 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres, na Inglaterra
📺 Transmissão: Disney+
Prováveis escalações
Brentford (Técnico: Keith Andrews): Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Sepp van den Berg e Aaron Hickey; Vitaly Janelt e Mamadou Sangaré; Dango Ouattara, Kevin Schade e Keane Lewis-Potter; Callum Wilson.
Everton (Técnico: David Moyes): Jordan Pickford; Merlin Röhl, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; James Garner e Harrison Armstrong; Tyler Dibling, Kiernan Dewsbury-Hall e Tyrique George; Thierno Barry.
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