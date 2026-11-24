Lenda do Manchester City, De Bruyne volta a reencontrar o antigo clube com o Napoli, mas esperando um cenário diferente do que teve em 2025. No ano passado, o meia belga ficou em campo por apenas 26 minutos contra sua ex-equipe devido a expulsão precoce do lateral-direito Di Lorenzo.

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A expectativa é de que De Bruyne receba uma série de homenagens, assim como aconteceu em 2025. Naquele jogo entre Manchester City e Napoli, os ingleses exibiram diversas bandeiras exaltando o meia, além de terem aplaudido de pé o atleta em sua substituição precoce.

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Em 10 anos de serviço no Manchester City, De Bruyne conquistou todos os títulos possíveis, sendo os mais emblemáticos a Champions League de 2022/2023, além dos seis troféus de Premier League. Uma história que é lembrada pelos fãs dos Sky Blues, que veem no belga um dos maiores ídolos da história.

Em coletiva, De Bruyne ressaltou sua relação com o Manchester City e não escondeu o carinho pelo ex-clube mesmo defendendo o Napoli, na Champions League. O belga revelou manter relações com dirigentes do clube inglês, mas exaltou sua história no clube.

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- Eu dei tudo de mim, e isso não vai mudar na minha cabeça. Não acho que muitas pessoas vão mudar a forma como me veem como jogador, ou como jogávamos. Meus sentimentos nunca foram diferentes. Honestamente, a forma como me sinto é resultado da maneira como fui tratado por este clube, do que conquistei pessoalmente com ele e de como trabalhamos juntos como grupo. Tenho orgulho do que fiz como jogador de futebol e, sinceramente, este é o meu clube.

No único reencontro, De Bruyne atuou por poucos minutos, e o Napoli foi derrotado por 2 a 0 para o Manchester City. No entanto, o meia não conseguiu demonstrar seu futebol no local que o fez deixar de ser apenas mais um jogador para se tornar uma lenda.

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Na atual temporada, De Bruyne soma quatro gols, tem duas assistências e vive a expectativa por fazer números melhores do que no ano passado. Livre de lesões, o meia busca voltar ao estádio em que fez história, mas sem o objetivo de dar alegria aos torcedores que tanto fez feliz recentemente.

Doku não poupa elogios ao De Bruyne no Manchester City

Ex-companheiro de Manchester City, Jeremy Doku não poupou elogios a De Bruyne pela história do meia com o clube inglês. Em coletiva de imprensa, o compatriota lamentou o reencontro rápido no ano passado, mas revelou a empolgação em enfrentar seu parceiro de seleção.

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- Não preciso dizer o quanto Kevin (de Bruyne) é um jogador especial, mesmo hoje em dia. Joguei com ele no City, mas ainda jogo com ele na seleção. É sempre um prazer jogar com ele, ele enxerga as coisas para os outros e a qualidade que ele tem é inacreditável. Todos nós ficaremos felizes em vê-lo amanhã. Da última vez que jogamos contra o Napoli, foi uma pena que ele não tenha jogado muito por causa do cartão vermelho, mas estou animado para jogar contra ele e muito feliz por ainda jogar com ele. Somos todos competitivos, então todos sabemos e queremos dar o nosso melhor, mas é sempre bom ver alguém como o Kevin, que conquistou tantas coisas, mas sempre quer ser melhor.

Técnico do Manchester City, Enzo Maresca trabalhou com De Bruyne no clube inglês quando era auxiliar de Pep Guardiola. O italiano exaltou o belga, principalmente pela temporada 2022/2023 quando o craque conquistou a Tríplice Coroa na Inglaterra.

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