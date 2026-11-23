José Mourinho e Courtois exaltam Vini Jr após brilho em virada do Real Madrid
Atacante briga por titularidade para enfrentar o PSV
Na virada do Real Madrid por 2 a 1 para o Celta de Vigo, Vini Jr foi protagonista ao entrar e mudar o jogo para garantir os três pontos de sua equipe. E a atuação do brasileiro não passou despercebida pela imprensa espanhola em coletiva na véspera de jogo de Champions League.
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Técnico do Real Madrid, José Mourinho elogiou o passado e o presente de Vini Jr com a camisa do clube merengue. O treinador lamentou a suspensão de quatro partidas do camisa sete no Campeonato Espanhol, mas exaltou o brasileiro.
- Creio que ele voltará ao nível máximo. É jovem e quando um jogador se aproxima dos 30 anos, alguns não conseguem manter o seu físico ideal. Outros perdem a motivação. Mas o Vini é jovem, alguns se esquecem de que chegou aqui muito novo, que venceu tudo. Mas é um menino bom, muito empático com todos e essa base é fundamental. Contra o Villarreal, ele mudou a partida, fez um gol, mas depois o gol foi anulado, ficou fora de quatro jogos. Talvez tenha interrompido um momento de confiança e de crescimento.
Na sequência, o goleiro Courtois afirmou que não há nenhum jogador como Messi ou Cristiano Ronaldo, que conseguiram manter o nível técnico e físico por muitos anos. No entanto, o belga ressaltou a importância de Vini Jr para as pretensões do Real Madrid na temporada.
- A gente se apoia, todos se ajudam. Se quisermos competir por tudo, precisamos do melhor Vini.
Nesta terça-feira (24), o Real Madrid recebe o PSV visando manter o 100% de aproveitamento na Champions League. E Vini Jr busca recuperar a titularidade após ter iniciado o jogo contra o Celta de Vigo no banco de reservas.
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