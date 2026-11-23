Com Bruno Guimarães no elenco, Arteta explica rotatividade no meio do Arsenal
Contratado na janela, brasileiro foi titular em 50% dos jogos na Champions
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta explicou as escolhas feitas para o setor do meio de campo da equipe na atual temporada. Com Bruno Guimarães contratado na última janela de transferências, o treinador conta também com Declan Rice, Merino, Zubimendi e Lewis-Skelly no elenco como opções.
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- Bem, isso depende do que o jogo vai exigir e da relação que criamos dentro do time. E inevitavelmente, a forma física influencia. A forma física, no final das contas, determina se vamos jogar mais ou menos minutos. E todos estão constantemente em disputa por uma vaga no time titular. É também uma forma de pensar como vamos começar e terminar os jogos. Mas temos muita sorte de ter jogadores como esses no elenco.
Contratado a peso de ouro, Bruno Guimarães não possui um lugar cativo no time titular do Arsenal na temporada. O atleta iniciou uma partida em 50% dos jogos da Champions League, Premier League e Copa da Liga Inglesa.
Os únicos dois nomes que possuem vagas asseguradas no time titular do Arsenal são Odegaard e Declan Rice. Com isso, Bruno Guimarães e seus outros três concorrentes brigam pela vaga que resta na equipe de Mikel Arteta, embora a rotatividade seja grande entre os jogadores.
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