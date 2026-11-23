Técnico do Arsenal, Mikel Arteta explicou as escolhas feitas para o setor do meio de campo da equipe na atual temporada. Com Bruno Guimarães contratado na última janela de transferências, o treinador conta também com Declan Rice, Merino, Zubimendi e Lewis-Skelly no elenco como opções.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- Bem, isso depende do que o jogo vai exigir e da relação que criamos dentro do time. E inevitavelmente, a forma física influencia. A forma física, no final das contas, determina se vamos jogar mais ou menos minutos. E todos estão constantemente em disputa por uma vaga no time titular. É também uma forma de pensar como vamos começar e terminar os jogos. Mas temos muita sorte de ter jogadores como esses no elenco.

continua após a publicidade

Contratado a peso de ouro, Bruno Guimarães não possui um lugar cativo no time titular do Arsenal na temporada. O atleta iniciou uma partida em 50% dos jogos da Champions League, Premier League e Copa da Liga Inglesa.

Os únicos dois nomes que possuem vagas asseguradas no time titular do Arsenal são Odegaard e Declan Rice. Com isso, Bruno Guimarães e seus outros três concorrentes brigam pela vaga que resta na equipe de Mikel Arteta, embora a rotatividade seja grande entre os jogadores.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.