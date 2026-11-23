O atacante Endrick voltou a ser problema para o Real Madrid. O jogador da Seleção Brasileira foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e será desfalque para o duelo desta terça-feira (14), às 17h (de Brasília) diante do PSV Eindhoven, pela 5ª rodada da Uefa Champions League.

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Endrick chegou a atuar pelo Real Madrid no sábado (21), na vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. O atacante entrou no segundo tempo e teve atuação discreta, chegando a perder um gol nos minutos finais.

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Nesta segunda-feira, o brasileiro não participou do último treino do Real antes da partida pela Champions League. Pouco depois da atividade, o clube comunicou a lesão, mas não deu prazo de recuperação. Em nota lacônica, informou apenas que "a recuperação será acompanhada".

Esta é a segunda lesão de Endrick na temporada europeia. Em agosto, ele perdeu as primeiras rodadas do Espanhol e acabou ficando para trás na busca por uma vaga no ataque do Real Madrid. Uma saída para outro clube europeu na próxima janela não está descartada.

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Além de Endrick, Dumfries também foi ausência no treino do Real desta segunda-feira. O clube não informou o motivo, mas a imprensa espanhola considera que a presença do lateral holandês no jogo com o PSV está praticamente descartada.

Com quatro vitórias nos quatro jogos realizados até aqui, o Real Madrid é um dos líderes da fase de liga da Uefa Champions League. O time está apenas atrás do PSG, que tem os mesmos 12 pontos, mas saldo de gols melhor (15 a 6). Na quarta (25), o time francês recebe a Roma.

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José Mourinho teve ausências de Endrick e Dumfries em treino desta segunda-feira (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

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