Endrick sofre nova lesão e vai desfalcar o Real Madrid
Atacante da Seleção não teve previsão retorno aos gramados divulgada
O atacante Endrick voltou a ser problema para o Real Madrid. O jogador da Seleção Brasileira foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e será desfalque para o duelo desta terça-feira (14), às 17h (de Brasília) diante do PSV Eindhoven, pela 5ª rodada da Uefa Champions League.
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Endrick chegou a atuar pelo Real Madrid no sábado (21), na vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. O atacante entrou no segundo tempo e teve atuação discreta, chegando a perder um gol nos minutos finais.
Nesta segunda-feira, o brasileiro não participou do último treino do Real antes da partida pela Champions League. Pouco depois da atividade, o clube comunicou a lesão, mas não deu prazo de recuperação. Em nota lacônica, informou apenas que "a recuperação será acompanhada".
Esta é a segunda lesão de Endrick na temporada europeia. Em agosto, ele perdeu as primeiras rodadas do Espanhol e acabou ficando para trás na busca por uma vaga no ataque do Real Madrid. Uma saída para outro clube europeu na próxima janela não está descartada.
Além de Endrick, Dumfries também foi ausência no treino do Real desta segunda-feira. O clube não informou o motivo, mas a imprensa espanhola considera que a presença do lateral holandês no jogo com o PSV está praticamente descartada.
Com quatro vitórias nos quatro jogos realizados até aqui, o Real Madrid é um dos líderes da fase de liga da Uefa Champions League. O time está apenas atrás do PSG, que tem os mesmos 12 pontos, mas saldo de gols melhor (15 a 6). Na quarta (25), o time francês recebe a Roma.
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