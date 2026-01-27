Da estreia à classificação: veja a campanha do Bayern de Munique na Champions League
Na vice-liderança, equipe treinada por Vincent Kompany soma 18 pontos em sete rodadas
- Matéria
- Mais Notícias
O Bayern de Munique visita o PSV nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O time comandado por Vincent Kompany já está classificado para as oitavas de final do torneio e se firma como um dos favoritos ao título desta edição. A seguir, o Lance! relembra a campanha do FCB rumo à sétima estrela.
Relacionadas
- Onde Assistir
Arsenal x Kairat Almaty: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir27/01/2026
- Onde Assistir
Barcelona x Copenhagen: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir27/01/2026
- Onde Assistir
Borussia Dortmund x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir27/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Maldição eliminada ❌
A campanha do Bayern na atual edição da Champions começou em grande estilo contra o Chelsea, algoz da Orelhuda em 2011/12. Naquela ocasião, os bávaros foram impedidos de conquistar o título em seu próprio estádio, a Allianz Arena, diante de sua torcida, após derrota nos pênaltis.
Desta vez, o Bayern se impôs sob seus domínios e iniciou a campanha com vitória convincente por 3 a 1. Trevor Chalobah marcou o primeiro gol da partida, Harry Kane ampliou de pênalti, e Cole Palmer ainda reduziu a diferença em um intervalo de 10 minutos. Na segunda etapa, o camisa 9, novamente, definiu o placar final.
Domínio bávaro ⚽
Nas duas rodadas seguintes, o Bayern não encontrou grandes dificuldades e cumpriu o roteiro esperado. No Chipre, venceu o estreante Pafos por 5 a 1, com gols de Raphaël Guerreiro, Nicholas Jackson, dois de Kane e Michael Olise para fechar o placar. Em seguida, aplicou 4 a 0 no Club Brugge, na Alemanha, sem enfrentar maiores dificuldades, com gols de Lennart Karl — nome a ser lembrado —, Kane, Luis Díaz e Jackson.
Favoritos: uma vitória e a primeira derrota 👍👎
Novembro trouxe dois confrontos que despertaram grande expectativa aos fãs do futebol europeu. O primeiro ocorreu contra o PSG, em revanche pelo Mundial de Clubes, no qual os franceses haviam eliminado os bávaros nas quartas de final. O destaque da partida foi Luis Díaz, uma das melhores contratações da temporada, autor de dois gols no primeiro tempo. João Neves marcou na segunda etapa, mas não evitou a vitória alemã.
Se o mês começou com vitória, terminou com a única derrota do Bayern na fase de liga até a sétima rodada, justamente diante de um gigante. O confronto mais aguardado, pelo contexto do torneio, colocou frente a frente os líderes da tabela para decidir a primeira posição. O Munique entrou em desvantagem ao atuar novamente fora de casa, agora contra o Arsenal, que mantinha campanha impecável. Karl fez para os visitantes aos 32', mas os Gunners já haviam aberto o placar com Jurriën Timber e ampliaram na segunda etapa com os pontas Noni Madueke e Gabriel Martinelli.
Nas oitavas! 🎉
Agora sozinho na vice-liderança, o Bayern retomou o favoritismo e venceu os dois compromissos seguintes. Em dezembro, superou o Sporting por 3 a 1 na Allianz Arena, com destaque para a segunda etapa, quando Serge Gnabry, Karl e Jonathan Tah marcaram. O astro Joshua Kimmich fez contra o gol de honra dos portugueses, em partida que poderia ter terminado em goleada.
A classificação antecipada para as oitavas de final veio graças à grande estrela da temporada, um dos melhores do mundo em 2025/26 até o momento: Kane, autor de dois gols em apenas três minutos no segundo tempo, na vitória do Bayern sobre o Union Saint-Gilloise por 2 a 0, em casa. Mais uma vez, o placar não refletiu a disparidade de oportunidades ao longo dos 90 minutos.
2025/26 🔢
Com a campanha atual, o Bayern soma 18 pontos (85.7%), resultado de seis vitórias e uma derrota, além de 20 gols marcados e sete sofridos. O desempenho supera a estreia do clube no formato da fase de liga, ocorrida na temporada 2024/25, quando terminou na 12ª colocação — classificado aos playoffs anteriores às oitavas de final — com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e três empates, 20 gols anotados e 12 sofridos, já sob o comando de Vincent Kompany.
Com saldo de 13 gols, o Bayern poderia perder a segunda colocação apenas para o terceiro colocado, Real Madrid (15 pontos e saldo de 11), ou para o quarto, Liverpool (15 pontos e saldo de 6). Caso vença o PSV e confirme a vice-colocação, enfrentaria o sétimo colocado da tabela.
Se terminar em primeiro — possibilidade caso o Arsenal, líder com 21 pontos e saldo de 18, seja derrotado —, desafia o oitavo colocado. A seguir, a tabela da Champions após a penúltima rodada desta fase da competição:
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1
Arsenal
21
7
7
0
0
20
2
18
100
2
Bayern de Munique
18
7
6
0
1
20
7
13
85
3
Real Madrid
15
7
5
0
2
19
8
11
71
4
Liverpool
15
7
5
0
2
14
8
6
71
5
Tottenham
14
7
4
2
1
15
7
8
66
6
Paris Saint-Germain
13
7
4
1
2
20
10
10
61
7
Newcastle
13
7
4
1
2
16
6
10
61
8
Chelsea
13
7
4
1
2
14
8
6
61
9
Barcelona
13
7
4
1
2
18
13
5
61
10
Sporting
13
7
4
1
2
14
9
5
61
11
Manchester City
13
7
4
1
2
13
9
4
61
12
Atlético de Madrid
13
7
4
1
2
16
13
3
61
13
Atalanta
13
7
4
1
2
10
9
1
61
14
Internazionale
12
7
4
0
3
13
7
6
57
15
Juventus
12
7
3
3
1
14
10
4
57
16
Borussia Dortmund
11
7
3
2
2
19
15
4
52
17
Galatasaray
10
7
3
1
3
9
9
0
47
18
Qarabag
10
7
3
1
3
13
15
-2
47
19
Olympique de Marselha
9
7
3
0
4
11
11
0
42
20
Bayer Leverkusen
9
7
2
3
2
10
14
-4
42
21
Monaco
9
7
2
3
2
8
14
-6
42
22
PSV Eindhoven
8
7
2
2
3
15
14
1
38
23
Athletic Bilbao
8
7
2
2
3
7
11
-4
38
24
Olympiacos
8
7
2
2
3
8
13
-5
38
25
Napoli
8
7
2
2
3
7
12
-5
38
26
Copenhagen
7
7
2
1
4
12
17
-5
33
27
Club Brugge
6
7
1
3
3
12
14
-2
28
28
Bodö/Glimt
6
7
2
0
5
6
10
-4
28
29
Benfica
6
7
1
3
3
4
10
-6
28
30
Pafos
6
7
2
0
5
7
17
-10
28
31
Union Saint-Gilloise
6
7
2
0
5
7
19
-12
28
32
Ajax
4
7
1
1
5
10
19
-9
19
33
Eintracht Frankfurt
3
7
0
3
4
4
15
-11
14
34
Slavia Praga
1
7
0
1
6
5
15
-10
4
35
Villarreal
1
7
0
1
6
5
19
-14
4
36
Kairat
1
7
0
1
6
5
19
-14
4
Legenda das colunas:
- P = Pontos
- J = Jogos
- V = Vitórias
- E = Empates
- D = Derrotas
- GP = Gols Pró
- GC = Gols Contra
- SG = Saldo de Gols
- % = Aproveitamento
Calendário 📆
- Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
- Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
- Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
- Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
- Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
- Final: 30 de maio (Budapeste)
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias