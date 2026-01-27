menu hamburguer
Futebol Internacional

Da estreia à classificação: veja a campanha do Bayern de Munique na Champions League

Na vice-liderança, equipe treinada por Vincent Kompany soma 18 pontos em sete rodadas

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
13:00
imagem cameraOnze inicial do Bayern de Munique posam para foto oficial antes da partida contra o Arsenal, no Emirates Stadium, em partida válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Ben Stansall/AFP)
O Bayern de Munique visita o PSV nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O time comandado por Vincent Kompany já está classificado para as oitavas de final do torneio e se firma como um dos favoritos ao título desta edição. A seguir, o Lance! relembra a campanha do FCB rumo à sétima estrela.

Maldição eliminada ❌

A campanha do Bayern na atual edição da Champions começou em grande estilo contra o Chelsea, algoz da Orelhuda em 2011/12. Naquela ocasião, os bávaros foram impedidos de conquistar o título em seu próprio estádio, a Allianz Arena, diante de sua torcida, após derrota nos pênaltis.

Desta vez, o Bayern se impôs sob seus domínios e iniciou a campanha com vitória convincente por 3 a 1. Trevor Chalobah marcou o primeiro gol da partida, Harry Kane ampliou de pênalti, e Cole Palmer ainda reduziu a diferença em um intervalo de 10 minutos. Na segunda etapa, o camisa 9, novamente, definiu o placar final.

Domínio bávaro ⚽

Nas duas rodadas seguintes, o Bayern não encontrou grandes dificuldades e cumpriu o roteiro esperado. No Chipre, venceu o estreante Pafos por 5 a 1, com gols de Raphaël Guerreiro, Nicholas Jackson, dois de Kane e Michael Olise para fechar o placar. Em seguida, aplicou 4 a 0 no Club Brugge, na Alemanha, sem enfrentar maiores dificuldades, com gols de Lennart Karl — nome a ser lembrado —, Kane, Luis Díaz e Jackson.

Lennart Karl, do Bayern de Munique, domina a bola contra o Royale Union St-Gilloise, em partida válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)
Lennart Karl, do Bayern de Munique, domina a bola contra o Royale Union St-Gilloise, em partida válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)

Favoritos: uma vitória e a primeira derrota 👍👎

Novembro trouxe dois confrontos que despertaram grande expectativa aos fãs do futebol europeu. O primeiro ocorreu contra o PSG, em revanche pelo Mundial de Clubes, no qual os franceses haviam eliminado os bávaros nas quartas de final. O destaque da partida foi Luis Díaz, uma das melhores contratações da temporada, autor de dois gols no primeiro tempo. João Neves marcou na segunda etapa, mas não evitou a vitória alemã.

Se o mês começou com vitória, terminou com a única derrota do Bayern na fase de liga até a sétima rodada, justamente diante de um gigante. O confronto mais aguardado, pelo contexto do torneio, colocou frente a frente os líderes da tabela para decidir a primeira posição. O Munique entrou em desvantagem ao atuar novamente fora de casa, agora contra o Arsenal, que mantinha campanha impecável. Karl fez para os visitantes aos 32', mas os Gunners já haviam aberto o placar com Jurriën Timber e ampliaram na segunda etapa com os pontas Noni Madueke e Gabriel Martinelli.

Nas oitavas! 🎉

Agora sozinho na vice-liderança, o Bayern retomou o favoritismo e venceu os dois compromissos seguintes. Em dezembro, superou o Sporting por 3 a 1 na Allianz Arena, com destaque para a segunda etapa, quando Serge Gnabry, Karl e Jonathan Tah marcaram. O astro Joshua Kimmich fez contra o gol de honra dos portugueses, em partida que poderia ter terminado em goleada.

A classificação antecipada para as oitavas de final veio graças à grande estrela da temporada, um dos melhores do mundo em 2025/26 até o momento: Kane, autor de dois gols em apenas três minutos no segundo tempo, na vitória do Bayern sobre o Union Saint-Gilloise por 2 a 0, em casa. Mais uma vez, o placar não refletiu a disparidade de oportunidades ao longo dos 90 minutos.

Harry Kane (à esquerda) e Leon Goretzka (à direita) comemoram a vitória do do Bayern de Munique, sobre o Royale Union St-Gilloise, em partida válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)
Harry Kane (à esquerda) e Leon Goretzka (à direita) comemoram a vitória do do Bayern de Munique, sobre o Royale Union St-Gilloise, em partida válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)

2025/26 🔢

Com a campanha atual, o Bayern soma 18 pontos (85.7%), resultado de seis vitórias e uma derrota, além de 20 gols marcados e sete sofridos. O desempenho supera a estreia do clube no formato da fase de liga, ocorrida na temporada 2024/25, quando terminou na 12ª colocação — classificado aos playoffs anteriores às oitavas de final — com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e três empates, 20 gols anotados e 12 sofridos, já sob o comando de Vincent Kompany.

Com saldo de 13 gols, o Bayern poderia perder a segunda colocação apenas para o terceiro colocado, Real Madrid (15 pontos e saldo de 11), ou para o quarto, Liverpool (15 pontos e saldo de 6). Caso vença o PSV e confirme a vice-colocação, enfrentaria o sétimo colocado da tabela.

Se terminar em primeiro — possibilidade caso o Arsenal, líder com 21 pontos e saldo de 18, seja derrotado —, desafia o oitavo colocado. A seguir, a tabela da Champions após a penúltima rodada desta fase da competição:

PosiçãoTimePJVEDGPGCSG%

1

Arsenal

21

7

7

0

0

20

2

18

100

2

Bayern de Munique

18

7

6

0

1

20

7

13

85

3

Real Madrid

15

7

5

0

2

19

8

11

71

4

Liverpool

15

7

5

0

2

14

8

6

71

5

Tottenham

14

7

4

2

1

15

7

8

66

6

Paris Saint-Germain

13

7

4

1

2

20

10

10

61

7

Newcastle

13

7

4

1

2

16

6

10

61

8

Chelsea

13

7

4

1

2

14

8

6

61

9

Barcelona

13

7

4

1

2

18

13

5

61

10

Sporting

13

7

4

1

2

14

9

5

61

11

Manchester City

13

7

4

1

2

13

9

4

61

12

Atlético de Madrid

13

7

4

1

2

16

13

3

61

13

Atalanta

13

7

4

1

2

10

9

1

61

14

Internazionale

12

7

4

0

3

13

7

6

57

15

Juventus

12

7

3

3

1

14

10

4

57

16

Borussia Dortmund

11

7

3

2

2

19

15

4

52

17

Galatasaray

10

7

3

1

3

9

9

0

47

18

Qarabag

10

7

3

1

3

13

15

-2

47

19

Olympique de Marselha

9

7

3

0

4

11

11

0

42

20

Bayer Leverkusen

9

7

2

3

2

10

14

-4

42

21

Monaco

9

7

2

3

2

8

14

-6

42

22

PSV Eindhoven

8

7

2

2

3

15

14

1

38

23

Athletic Bilbao

8

7

2

2

3

7

11

-4

38

24

Olympiacos

8

7

2

2

3

8

13

-5

38

25

Napoli

8

7

2

2

3

7

12

-5

38

26

Copenhagen

7

7

2

1

4

12

17

-5

33

27

Club Brugge

6

7

1

3

3

12

14

-2

28

28

Bodö/Glimt

6

7

2

0

5

6

10

-4

28

29

Benfica

6

7

1

3

3

4

10

-6

28

30

Pafos

6

7

2

0

5

7

17

-10

28

31

Union Saint-Gilloise

6

7

2

0

5

7

19

-12

28

32

Ajax

4

7

1

1

5

10

19

-9

19

33

Eintracht Frankfurt

3

7

0

3

4

4

15

-11

14

34

Slavia Praga

1

7

0

1

6

5

15

-10

4

35

Villarreal

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

36

Kairat

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

Legenda das colunas:

  1. P = Pontos
  2. J = Jogos
  3. V = Vitórias
  4. E = Empates
  5. D = Derrotas
  6. GP = Gols Pró
  7. GC = Gols Contra
  8. SG = Saldo de Gols
  9. % = Aproveitamento

Calendário 📆

  • Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
  • Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
  • Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
  • Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
  • Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
  • Final: 30 de maio (Budapeste)

