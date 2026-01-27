O Bayern de Munique visita o PSV nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O time comandado por Vincent Kompany já está classificado para as oitavas de final do torneio e se firma como um dos favoritos ao título desta edição. A seguir, o Lance! relembra a campanha do FCB rumo à sétima estrela.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Maldição eliminada ❌

A campanha do Bayern na atual edição da Champions começou em grande estilo contra o Chelsea, algoz da Orelhuda em 2011/12. Naquela ocasião, os bávaros foram impedidos de conquistar o título em seu próprio estádio, a Allianz Arena, diante de sua torcida, após derrota nos pênaltis.

continua após a publicidade

Desta vez, o Bayern se impôs sob seus domínios e iniciou a campanha com vitória convincente por 3 a 1. Trevor Chalobah marcou o primeiro gol da partida, Harry Kane ampliou de pênalti, e Cole Palmer ainda reduziu a diferença em um intervalo de 10 minutos. Na segunda etapa, o camisa 9, novamente, definiu o placar final.

Domínio bávaro ⚽

Nas duas rodadas seguintes, o Bayern não encontrou grandes dificuldades e cumpriu o roteiro esperado. No Chipre, venceu o estreante Pafos por 5 a 1, com gols de Raphaël Guerreiro, Nicholas Jackson, dois de Kane e Michael Olise para fechar o placar. Em seguida, aplicou 4 a 0 no Club Brugge, na Alemanha, sem enfrentar maiores dificuldades, com gols de Lennart Karl — nome a ser lembrado —, Kane, Luis Díaz e Jackson.

continua após a publicidade

Lennart Karl, do Bayern de Munique, domina a bola contra o Royale Union St-Gilloise, em partida válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)

Favoritos: uma vitória e a primeira derrota 👍👎

Novembro trouxe dois confrontos que despertaram grande expectativa aos fãs do futebol europeu. O primeiro ocorreu contra o PSG, em revanche pelo Mundial de Clubes, no qual os franceses haviam eliminado os bávaros nas quartas de final. O destaque da partida foi Luis Díaz, uma das melhores contratações da temporada, autor de dois gols no primeiro tempo. João Neves marcou na segunda etapa, mas não evitou a vitória alemã.

Se o mês começou com vitória, terminou com a única derrota do Bayern na fase de liga até a sétima rodada, justamente diante de um gigante. O confronto mais aguardado, pelo contexto do torneio, colocou frente a frente os líderes da tabela para decidir a primeira posição. O Munique entrou em desvantagem ao atuar novamente fora de casa, agora contra o Arsenal, que mantinha campanha impecável. Karl fez para os visitantes aos 32', mas os Gunners já haviam aberto o placar com Jurriën Timber e ampliaram na segunda etapa com os pontas Noni Madueke e Gabriel Martinelli.

Nas oitavas! 🎉

Agora sozinho na vice-liderança, o Bayern retomou o favoritismo e venceu os dois compromissos seguintes. Em dezembro, superou o Sporting por 3 a 1 na Allianz Arena, com destaque para a segunda etapa, quando Serge Gnabry, Karl e Jonathan Tah marcaram. O astro Joshua Kimmich fez contra o gol de honra dos portugueses, em partida que poderia ter terminado em goleada.

A classificação antecipada para as oitavas de final veio graças à grande estrela da temporada, um dos melhores do mundo em 2025/26 até o momento: Kane, autor de dois gols em apenas três minutos no segundo tempo, na vitória do Bayern sobre o Union Saint-Gilloise por 2 a 0, em casa. Mais uma vez, o placar não refletiu a disparidade de oportunidades ao longo dos 90 minutos.

Harry Kane (à esquerda) e Leon Goretzka (à direita) comemoram a vitória do do Bayern de Munique, sobre o Royale Union St-Gilloise, em partida válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)

2025/26 🔢

Com a campanha atual, o Bayern soma 18 pontos (85.7%), resultado de seis vitórias e uma derrota, além de 20 gols marcados e sete sofridos. O desempenho supera a estreia do clube no formato da fase de liga, ocorrida na temporada 2024/25, quando terminou na 12ª colocação — classificado aos playoffs anteriores às oitavas de final — com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e três empates, 20 gols anotados e 12 sofridos, já sob o comando de Vincent Kompany.

Com saldo de 13 gols, o Bayern poderia perder a segunda colocação apenas para o terceiro colocado, Real Madrid (15 pontos e saldo de 11), ou para o quarto, Liverpool (15 pontos e saldo de 6). Caso vença o PSV e confirme a vice-colocação, enfrentaria o sétimo colocado da tabela.

Se terminar em primeiro — possibilidade caso o Arsenal, líder com 21 pontos e saldo de 18, seja derrotado —, desafia o oitavo colocado. A seguir, a tabela da Champions após a penúltima rodada desta fase da competição:

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1 Arsenal 21 7 7 0 0 20 2 18 100 2 Bayern de Munique 18 7 6 0 1 20 7 13 85 3 Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8 11 71 4 Liverpool 15 7 5 0 2 14 8 6 71 5 Tottenham 14 7 4 2 1 15 7 8 66 6 Paris Saint-Germain 13 7 4 1 2 20 10 10 61 7 Newcastle 13 7 4 1 2 16 6 10 61 8 Chelsea 13 7 4 1 2 14 8 6 61 9 Barcelona 13 7 4 1 2 18 13 5 61 10 Sporting 13 7 4 1 2 14 9 5 61 11 Manchester City 13 7 4 1 2 13 9 4 61 12 Atlético de Madrid 13 7 4 1 2 16 13 3 61 13 Atalanta 13 7 4 1 2 10 9 1 61 14 Internazionale 12 7 4 0 3 13 7 6 57 15 Juventus 12 7 3 3 1 14 10 4 57 16 Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15 4 52 17 Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9 0 47 18 Qarabag 10 7 3 1 3 13 15 -2 47 19 Olympique de Marselha 9 7 3 0 4 11 11 0 42 20 Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14 -4 42 21 Monaco 9 7 2 3 2 8 14 -6 42 22 PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14 1 38 23 Athletic Bilbao 8 7 2 2 3 7 11 -4 38 24 Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13 -5 38 25 Napoli 8 7 2 2 3 7 12 -5 38 26 Copenhagen 7 7 2 1 4 12 17 -5 33 27 Club Brugge 6 7 1 3 3 12 14 -2 28 28 Bodö/Glimt 6 7 2 0 5 6 10 -4 28 29 Benfica 6 7 1 3 3 4 10 -6 28 30 Pafos 6 7 2 0 5 7 17 -10 28 31 Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 7 19 -12 28 32 Ajax 4 7 1 1 5 10 19 -9 19 33 Eintracht Frankfurt 3 7 0 3 4 4 15 -11 14 34 Slavia Praga 1 7 0 1 6 5 15 -10 4 35 Villarreal 1 7 0 1 6 5 19 -14 4 36 Kairat 1 7 0 1 6 5 19 -14 4

Legenda das colunas:

P = Pontos J = Jogos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG = Saldo de Gols % = Aproveitamento

Calendário 📆

Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro

28 de janeiro Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro

17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março

10 e 11 de março; 17 e 18 de março Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril

7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio

28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio Final: 30 de maio (Budapeste)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.