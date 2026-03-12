Endrick encerra jejum, e Lyon empata com Celta; veja resultados da Europa League

Endrick encerrou um jejum de mais de um mês sem balançar as redes, e o Lyon arrancou o empate em 1 a 1 com o Celta, pela Europa League. Os espanhóis abriram o placar com Javi Rueda na etapa inicial, enquanto o brasileiro deixou tudo igual na reta final do segundo tempo.

No confronto de ida das oitavas de final da Liga Europa, Endrick foi o grande protagonista do Lyon diante do Celta de Vigo. No primeiro tempo, o brasileiro já havia arriscado uma finalização de fora da área que tirou tinta da trave.

No segundo tempo, Endrick fez uma grande jogada ao levar uma bola da direita para o meio e chutar entre três defensores para grande defesa de Radu. Na sequência, o brasileiro fez um cruzamento na cabeça de Yaremchuk, que também parou em ótima intervenção do goleiro do Celta. Mas aos 41 minutos, o atacante finalizou de fora da área e contou com uma grande contribuição do arqueiro adversário para deixar o confronto aberto.

Endrick encerra jejum de mais de um mês

Endrick não balançava as redes com a camisa do Lyon desde o dia 4 de fevereiro, quando havia marcado um dos gols da vitória de sua equipe sobre o modesto Laval, pela Copa da França. Desde então, o brasileiro havia ficado cinco jogos sem marcar gols, o que levantou uma certa desconfiança dos torcedores, mas também da imprensa francesa.

No entanto, Endrick encerrou a seca em sua primeira partida de Europa League de sua vida contra um rival conhecido. Na temporada passada, o camisa nove havia marcado dois gols contra o Celta de Vigo pelo Real Madrid em duelo válido pela Copa do Rei da Espanha.

Veja outros resultados das oitavas de final da Europa League

Stuttgart 1 x 2 Porto Bologna 1 x 1 Roma Panathinaikos 1 x 0 Betis Lille 0 x 1 Aston Villa Celta de Vigo 1 x 1 Lyon Nottingham Forest 0 x 1 Midtjylland Ferencváros 2 x 0 Braga Racing Genk 1 x 0 Freiburg

