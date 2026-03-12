Ex-Flamengo, Lincoln celebra boa fase no Spartak Subótica, da Sérvia
Atacante tem contrato com o clube europeu até junho de 2027
Ex-Flamengo, o atacante Lincoln vive uma grande fase com a camisa do Spartak Subótica, da Sérvia, na temporada. O jogador soma cinco participações diretas em gols nos últimos oito jogos, tendo balançado as redes quatro vezes e contribuído com uma assistência.
Lincoln celebrou a boa fase na carreira em sua primeira campanha na Sérvia e em sua segunda passagem na Europa. O atleta espera seguir crescendo apesar do Spartak Subótica não viver uma grande fase no campeonato nacional.
- Me sinto muito feliz pela fase que estou vivendo. Com certeza é fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia. Graças a Deus pude ajudar a equipe participando de gols e sendo importante na fase ofensiva. Já estou totalmente adaptado ao clube, ao futebol praticado no país, então acredito que o melhor ainda está por vir.
Contratado em setembro, Lincoln assinou vínculo com o Spartak Subótica até junho de 2027. Antes de assinar com a equipe da Sérvia, o brasileiro pertencia ao SCR Altach, da Áustria, onde jogou por apenas seis meses.
