Ex-Flamengo, Lincoln celebra boa fase no Spartak Subótica, da Sérvia

Atacante tem contrato com o clube europeu até junho de 2027

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
17:57
Lincoln em ação pelo Spartak Subótica, da Sérvia
Ex-Flamengo, Lincoln em ação pelo Spartak Subótica, da Sérvia (Foto: Divulgação)
Ex-Flamengo, o atacante Lincoln vive uma grande fase com a camisa do Spartak Subótica, da Sérvia, na temporada. O jogador soma cinco participações diretas em gols nos últimos oito jogos, tendo balançado as redes quatro vezes e contribuído com uma assistência.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lincoln celebrou a boa fase na carreira em sua primeira campanha na Sérvia e em sua segunda passagem na Europa. O atleta espera seguir crescendo apesar do Spartak Subótica não viver uma grande fase no campeonato nacional.

continua após a publicidade

- Me sinto muito feliz pela fase que estou vivendo. Com certeza é fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia. Graças a Deus pude ajudar a equipe participando de gols e sendo importante na fase ofensiva. Já estou totalmente adaptado ao clube, ao futebol praticado no país, então acredito que o melhor ainda está por vir.

Contratado em setembro, Lincoln assinou vínculo com o Spartak Subótica até junho de 2027. Antes de assinar com a equipe da Sérvia, o brasileiro pertencia ao SCR Altach, da Áustria, onde jogou por apenas seis meses.

continua após a publicidade

