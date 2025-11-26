menu hamburguer
Futebol Internacional

Kane passa em branco, Arsenal vence Bayern de Munique e assume liderança da Champions

Gunners quebram 'tabu' e vencem Bayern de Munique

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/11/2025
18:55
Atualizado há 2 minutos
Noni Madueke comemorando gol contra o Bayern de Munique na Champions League (Foto: Ben Stansall /AFP)
imagem cameraNoni Madueke comemorando gol contra o Bayern de Munique na Champions League (Foto: Ben Stansall /AFP)
No encontro entre os líderes da Champions League, Arsenal e Bayern de Munique se enfrentaram nesta quarta-feira (26), no Emirates Stadium. Em um jogo de alta intensidade, os Gunners venceram por 3 a 1, com gols de Jurriën Timber (20'), Noni Madueke (69') e Gabriel Martinelli (77'). Lennart Karl (32') marcou para os bávaros.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o jogo entre Arsenal e Bayern de Munique

A etapa inicial foi marcada por poucas oportunidades claras. O Arsenal encontrou seu gol aos 20 minutos em uma das armas mais fortes da equipe de Mikel Arteta: a bola parada. Após cobrança de escanteio, Timber apareceu na área para abrir o placar.

Mesmo atrás, o Bayern manteve sua proposta de jogo. O time de Vincent Kompany controlou a posse e trocou mais passes, mas teve dificuldades em transformar o domínio territorial em situações reais de gol. O empate veio aos 32 minutos, em jogada vertical: lançamento preciso de Kimmich, infiltração de Gnabry e cruzamento para Lennart Karl marcar seu primeiro gol na Champions League — aos 17 anos.

O Arsenal ainda teve um susto importante na etapa inicial: Leandro Trossard sentiu dores musculares e deixou o campo aos 36 minutos, sendo substituído por Noni Madueke.

Segundo tempo: Arsenal cresce, pressiona e decide com peças do banco

Na volta do intervalo, os Gunners impuseram ritmo mais forte, mesmo com menor posse de bola. A equipe londrina passou a controlar o jogo pela intensidade e volume ofensivo, criando as melhores oportunidades.

A virada veio aos 69 minutos, com dois jogadores que haviam entrado durante o jogo. Calafiori cruzou pela esquerda e Madueke apareceu na área para completar, recolocando o Arsenal em vantagem.

Aos 77 minutos, Gabriel Martinelli praticamente definiu a partida. O brasileiro recebeu lançamento de Eze, avançou em velocidade, driblou Manuel Neuer e empurrou para o gol vazio, garantindo os três pontos no Emirates.

Arsenal e Bayern de Munique se enfrentaram em duelo válido pela Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
O que vem por aí para Arsenal e Bayern de Munique ?

Arsenal: volta a campo no domingo (30) para enfrentar o rival Chelsea, no Stamford Bridge, pela 13ª rodada da Premier League. A vitória pode ampliar a vantagem dos Gunners na liderança do Campeonato Inglês.

Bayern de Munique: joga no sábado (29), pela 12ª rodada da Bundesliga, contra o St. Pauli na Allianz Arena. A equipe de Kompany segue líder e invicta na competição, com 31 pontos.

