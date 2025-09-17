Kane decide, e Bayern supera Chelsea pela Champions League
Atacante inglês marcou duas vezes contra antigo rival
O Bayern de Munique derrotou o Chelsea por 3 a 1, pela primeira rodada da Champions League 2025/26, nesta quarta-feira (17), na Allianz Arena, em Munique (ALE). Em primeiro tempo agitado, com três gols e superioridade dos Bávaros, Harry Kane relembrou os tempos de Tottenham e decidiu o duelo contra os Blues, que marcou com belo gol de Cole Palmer.
Como foi Bayern x Chelsea?
A partida começou com o Chelsea recuado e apostando nas escapadas. Em uma delas, com Robert Sánchez lançando Malo Gusto, o lateral francês cruzou à area, mas Pedro Neto não conseguiu finalizar. Minutos depois, em erro do Bayern, Cole Palmer disparou na ponta e encontrou Enzo Fernández entrando na área, porém, na hora do chute, Konrad Laimer bloqueou e salvou o Bayern.
Depois dos sustos, o time alemão conseguiu se recompor e, após chutes sem perigo, abriu o placar após jogada em bola parada. Olise recebeu livre na ponta, driblou João Pedro e cruzou para a área, ao tentar tirar, a bola bateu no joelho de Chalobah, que marcou contra. Após o gol, o Bayern de Munique tomou o controle da partida e, em saída de bola errada do Chelsea, Moisés Caicedo tentou desarmar Harry Kane, mas cometeu pênalti. Na cobrança, o atacante inglês bateu bem e ampliou a vantagem aos Bávaros.
Logo na sequência, o Bayern ia aproveitar mais uma saída errada do Chelsea, porém, o time londrino recuperou a bola e disparou em contra-ataque com Cole Palmer. O meia inglês abriu o jogo para Malo Gusto, que devolveu ao camisa 10, que bateu bonito de primeira para diminuir a vantagem. Com os gols, a partida ficou aberta, com ambos os times perto de marcar novamente até o fim da primeira etapa.
Na volta do intervalo, o Bayern assumiu o controle da posse e quase marcou o terceiro com Harry Kane, mas parou em Sánchez. Posteriormente, em grande jogada coletiva dos Bávaros pela direita, Olise finalizou na área, mas o goleiro espanhol apareceu com uma grande defesa. Mas, com tanta pressão, o time alemão conseguiu ampliar o placar. Em erro de Malo Gusto, Kane ficou com a sobra e bateu colocado no canto para anotar o segundo gol dele no duelo.
Com a vantagem conquistada, o Bayern abaixou o ritmo e deu espaço ao Chelsea. Os Blues até diminuíram a vantagem com Cole Palmer, em grande passe de Andrey Santos, mas o meia inglês estava impedido e o gol foi anulado. Após o susto, os Bávaros seguraram o placar até o apito final.
O que vem por aí?
O Bayern retorna aos gramados para visitar o Hoffenheim, no sábado (20), às 10h30 (de Brasília), na PreZero Arena, pela quarta rodada da Bundesliga. No mesmo dia, o Chelsea visita o Manchester United, em Old Trafford, às 13h30, pela quinta rodada da Premier League.
✅ FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique 3x1 Chelsea
1ª rodada — Champions League
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 17 de setembro às 16h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
🥅 Gols: Trevoh Chalobah (contra) (BAY 20'/1ºT, 1-0); Harry Kane (BAY 27'/1ºT, 2-0); Cole Palmer (CHE 29'/1ºT, 2-1); Harry Kane (BAY 18'/2ºT, 3-1)
🟨 Cartões amarelos: Jonathan Tah, Michael Olise, Konrad Laimer (BAY); Enzo Maresca, Andrey Santos (CHE)
🟥 Cartões vermelhos:
🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany):
Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah (Kim Min-jae), Josip Stanisic (Sacha Boey); Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (Leon Goretzka); Michael Olise, Serge Gnabry (Tom Bischof), Luis Diaz; Harry Kane (Nicolas Jackson).
🔵🔵 Chesea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sánchez; Malo Gusto; Tosin Adarabioyo; Trevoh Chalobah; Marc Cucurella; Reece James (Andrey Santos); Moisés Caicedo; Cole Palmer; Enzo Fernández (Estêvão); Pedro Neto (Alejandro Garnacho); João Pedro.
