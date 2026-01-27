Borussia Dortmund e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo BVB INT 8ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília) Local Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE) Árbitro István Kovács Assistentes Mihai Marica e Ferencz Tunyogi Var Rob Dieperink Onde assistir

O Dortmund (11 pontos, 16º lugar) vem de uma derrota para o Tottenham e precisa vencer para tentar evitar a repescagem (chances remotas) ou melhorar seu ranqueamento. O time alemão aposta na força do Signal Iduna Park, onde raramente perde em competições europeias, e no seu ataque prolífico (19 gols).

A Inter (12 pontos, 14º lugar), que lidera a Serie A com folga, chega em um momento oposto na Europa: perdeu seus últimos três jogos na Champions, incluindo uma derrota para o Arsenal em casa. Os italianos tentam evitar a quarta derrota seguida e têm um bom histórico recente contra o Dortmund (lideram o confronto direto), embora tenham sofrido uma virada histórica na última visita à Alemanha em 2019.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac):

Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu):

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

