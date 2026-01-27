Borussia Dortmund x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Borussia Dortmund e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Futebol Internacional
Champions League 2025/26: confira os times já classificados para o mata-mata
Futebol Internacional22/01/2026
- Futebol Internacional
‘Não era o que eu queria ver’: Bruno Guimarães se lesiona pelo Newcastle na Champions League
Futebol Internacional22/01/2026
- Futebol Internacional
Lenda do Liverpool afineta Arne Slot: ‘Encontre soluções’
Futebol Internacional21/01/2026
Ficha do jogo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Dortmund (11 pontos, 16º lugar) vem de uma derrota para o Tottenham e precisa vencer para tentar evitar a repescagem (chances remotas) ou melhorar seu ranqueamento. O time alemão aposta na força do Signal Iduna Park, onde raramente perde em competições europeias, e no seu ataque prolífico (19 gols).
A Inter (12 pontos, 14º lugar), que lidera a Serie A com folga, chega em um momento oposto na Europa: perdeu seus últimos três jogos na Champions, incluindo uma derrota para o Arsenal em casa. Os italianos tentam evitar a quarta derrota seguida e têm um bom histórico recente contra o Dortmund (lideram o confronto direto), embora tenham sofrido uma virada histórica na última visita à Alemanha em 2019.
Tudo sobre o jogo entre Borussia Dortmund e Inter de Milão pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x Inter de Milão
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: István Kovács (árbitro); Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (assistentes); Szabolcs Kovacs (quarto árbitro)
📺 VAR: Rob Dieperink
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac):
Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Adeyemi, Brandt; Guirassy
Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu):
Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez
➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias