Ex-Fluminense, Isaque marcou um gol antológico na vitória do Shakhtar Donetsk por 3 a 1 sobre o Lech Poznan, pelas oitavas de final da Conference League. Aos 40 minutos do segundo tempo, aproveitou um corte da defesa para dentro da área, dominou de cabeça e emendou uma bicicleta para balançar as redes.

Na Conference League, Isaque já havia marcado um gol na vitória do Shakhtar Donetsk por 2 a 0 sobre o Hamrun Spartans, pela fase de liga da competição. O ex-jogador do Fluminense também tem uma assistência no torneio.

Na próxima quinta-feira (19), o Shakhtar Donetsk recebe o Lech Poznan podendo perder por até um gol de diferença para se classificar às quartas de final da Conference League. Em caso de qualificação, os ucranianos enfrentam o vencedor de AZ e Sparta Praga.

Ex-Fluminense tem bons números em sua primeira temporada

Contratado pelo Shakhtar junto ao Fluminense em agosto de 2025, Isaque tem bons números em sua primeira temporada na Europa. Em 14 partidas do Campeonato Ucraniano, o meia marcou três gols e contribuiu com quatro assistências.

Formado em Xerém, Isaque atua com uma legião de brasileiros no Shakhtar Donetsk, como Kauã Elias, Pedrinho, Alisson, Eguinaldo, Newerton, Marlon Gomes, Vinicius Tobias, Marlon e Pedro Henrique.

