Kane decide, Bayern vence o Union SG e mantém invencibilidade histórica
Ingles marca duas vezes e Bávaros vão tranquilos para última rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Bayern de Munique venceu o Union Saint-Gilloise por 2 a 0 nesta quarta-feira (21), na Allianz Arena, em Munique (ALE), em duelo válido pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. Com dois gols de Harry Kane, os Bávaros garantiram a vitória e chegaram à última rodada já classificados para as oitavas de final da competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Almada vai bem, mas Atlético de Madrid fica no empate com Galatasaray
Futebol Internacional21/01/2026
- Futebol Internacional
Arbeloa e companheiros mostram apoio a Vini Jr: ‘Abraço ao madridismo’
Futebol Internacional20/01/2026
- Futebol Internacional
Arteta se derrete por Gabriel Jesus após vitória do Arsenal na Champions: ‘Fez muita falta’
Futebol Internacional20/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O resultado também marcou feitos importantes: o Bayern alcançou sua 250ª vitória na história da Champions League — marca atingida anteriormente apenas pelo Real Madrid — e ampliou para 38 jogos a sua invencibilidade como mandante na fase de liga do torneio.
Como foi o jogo entre Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise?
Primeiro tempo
Logo aos 2 minutos, o Bayern levou perigo após jogada trabalhada entre Michael Olise e Luis Díaz, com cruzamento do colombiano para Harry Kane, que finalizou com perigo. Aos 12, Karl tentou de fora da área após jogada pela intermediária, mas mandou para fora.
Mesmo dominando a posse de bola, o Bayern encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo do Union Saint-Gilloise, que apostou em marcação agressiva e compacta, especialmente sobre Olise e Luis Díaz, frequentemente cercados por dois ou três marcadores.
Aos 19 minutos, os belgas quase surpreenderam em cobrança de falta perigosa, que passou muito próxima da meta defendida por Manuel Neuer. Aos 28, o atacante Promise David teve a melhor chance do Union no primeiro tempo, mas parou em grande defesa do goleiro alemão.
Com poucas brechas pelo meio e dificuldades pelas laterais, o Bayern seguiu insistindo. Aos 39 minutos, Raphael Guerreiro levou perigo em desvio de cabeça após cobrança de escanteio, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.
Segundo tempo
A pressão bávara finalmente deu resultado aos 51 minutos. Após cobrança de escanteio, Harry Kane subiu bem e abriu o placar de cabeça, marcando seu sexto gol nesta edição da Champions League.
Pouco depois, aos 53, o inglês voltou a brilhar. Kane sofreu pênalti dentro da área e ele mesmo foi para a cobrança, ampliando o marcador e chegando ao seu sétimo gol na competição.
Aos 62 minutos, o Bayern teve um revés: Kim Min-jae recebeu o segundo cartão amarelo após segurar Raul Florucz e acabou expulso. Mesmo com um jogador a menos, a equipe de Vincent Kompany manteve o controle da partida.
Aos 77 minutos, após longa análise do VAR, o árbitro marcou novo pênalti para o Bayern, em lance no qual um cruzamento de Olise tocou no braço de Kamiel Van de Perre. Kane foi novamente para a cobrança, mas desta vez acertou o travessão.
Na reta final, o Bayern ainda criou boas chances. Aos 82, Aleksandar Pavlović finalizou de fora da área sem perigo. Um minuto depois, Michael Olise desperdiçou grande oportunidade no mano a mano com o goleiro Scherpen, mantendo o placar em 2 a 0 até o apito final.
O que vem por aí?
O Bayern de Munique volta a campo no próximo sábado (24), quando enfrenta o Augsburg, pela 19ª rodada da Bundesliga. No mesmo dia, o Union Saint-Gilloise encara o Leuven, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Belga.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias