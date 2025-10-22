Kane marca, e Bayern goleia Brugge pela Champions League
Atacante inglês chega ao 10º jogo seguido com gol marcado
O Bayern de Munique derrotou o Club Brugge por 4 a 0, nesta quarta-feira (22), em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo realizado na Allianz Arena, em Munique (ALE), os Bávaros não tiveram dificuldade contra os belgas e, com gol de Harry Kane e três assistências de Konrad Laimer, golearam dentro de casa.
Com o resultado, o Bayern ocupa a segunda colocação, com nove pontos conquistados, em 100% de aproveitamento. Já o Brugge está na 20ª posição, com apenas três pontos.
Como foi Bayern de Munique x Club Brugge?
Logo nos primeiros minutos, o Bayern abriu o placar com Lennart Karl. O jovem jogador recebeu de Jonathan Tah na intermediária, limpou a marcação e marcou golaço de fora da área. O domínio alemão seguiu e, em jogada de Konrad Laimer pela esquerda, o volante cruzou rasteiro para Harry Kane, que, sem marcação, completou com tranquilidade para abrir 2 a 0.
Minutos depois, Laimer apareceu novamente pela esquerda e encontrou Luis Días. O colombiano recebeu e chutou forte pelo alto, sem chances ao goleiro Nordin Jackers, para abrir 3 a 0. Antes do intervalo, o Bayern teve outras chances, mas sem conseguir marcar o quarto.
Na segunda etapa, o Brugge conseguiu se atirar mais ao ataque e levou perigo ao gol de Manuel Neuer com Nicolò Tresoldi. Porém, com espaços na defesa, o Bayern aproveitou e, com outra assistência de Laimer, Nicolas Jackson finalizou e marcou o quarto da equipe Bávara. Após o gol, os alemães quase ampliaram, mas pecaram na finalização, mas sem tirar o brilho de mais uma goleada na Champions League.
O que vem por aí?
O Bayern de Munique volta aos gramados no sábado (25), contra o Borussia Mönchengladbach, pela oitava rodada da Bundesliga, no Borussia-Park, às 10h30 (de Brasília). Já o Club Brugge visita o Royal Antwerp, no domingo (26), às 09h30 (de Brasília), no Bosuilstadion, pela 12ª rodada do Campeonato Belga.
