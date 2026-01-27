Barcelona x Copenhagen: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Barcelona e Copenhagen se enfrentam nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Futebol Internacional
Endrick revela companheiro mais próximo no Lyon
Futebol Internacional20/01/2026
- Futebol Internacional
Gabriel Jesus defende atacante do Arsenal que vive fase ruim: ‘Não é fácil’
Futebol Internacional20/01/2026
- Futebol Internacional
Após vice na Copa Africana, Marrocos alcança posição histórica no ranking da Fifa
Futebol Internacional20/01/2026
Ficha do jogo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Barcelona (13 pontos, 9º lugar) entra em campo precisando vencer para tentar entrar no G8 e garantir vaga direta nas oitavas de final (está empatado em pontos com o 6º, 7º e 8º). A equipe de Hansi Flick, que lidera a La Liga, tem um ataque poderoso (18 gols), mas preocupa pela defesa (13 gols sofridos, pior entre os 15 primeiros).
O Copenhagen (8 pontos, 26º lugar) joga sua sobrevivência: precisa vencer o gigante catalão fora de casa e torcer por uma combinação complexa de resultados para alcançar a zona de repescagem (Top 24). Os dinamarqueses vêm de bons resultados recentes na competição (7 pontos nos últimos 3 jogos), mas não jogam uma partida oficial de liga desde dezembro devido à pausa de inverno.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Copenhagen pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona x Copenhagen
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Benoît Bastien (árbitro); Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu (assistentes); Thomas Leonard (quarto árbitro)
📺 VAR: Bram Van Driessche
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski
Copenhagen (Técnico: Jacob Neestrup
Kotarski; Meling, Gabriel, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Claesson, Larsson; Cornelius, Dadason
➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias