Barcelona x Copenhagen: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Barcelona (ESP)
Dia 27/01/2026
10:57
Barcelona e Copenhagen se enfrentam nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
COP
8ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
Camp Nou, em Barcelona (ESP)
Árbitro
Benoît Bastien
Assistentes
Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu
Var
Bram Van Driessche
Onde assistir

O Barcelona (13 pontos, 9º lugar) entra em campo precisando vencer para tentar entrar no G8 e garantir vaga direta nas oitavas de final (está empatado em pontos com o 6º, 7º e 8º). A equipe de Hansi Flick, que lidera a La Liga, tem um ataque poderoso (18 gols), mas preocupa pela defesa (13 gols sofridos, pior entre os 15 primeiros).

O Copenhagen (8 pontos, 26º lugar) joga sua sobrevivência: precisa vencer o gigante catalão fora de casa e torcer por uma combinação complexa de resultados para alcançar a zona de repescagem (Top 24). Os dinamarqueses vêm de bons resultados recentes na competição (7 pontos nos últimos 3 jogos), mas não jogam uma partida oficial de liga desde dezembro devido à pausa de inverno.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Copenhagen pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona x Copenhagen
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Benoît Bastien (árbitro); Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu (assistentes); Thomas Leonard (quarto árbitro)
📺 VAR: Bram Van Driessche

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski

Copenhagen (Técnico: Jacob Neestrup):
Kotarski; Meling, Gabriel, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Claesson, Larsson; Cornelius, Dadason

Dani Olmo comemora gol do Barcelona sobre o Slavia Praga, pela Champions League
Dani Olmo comemora gol do Barcelona sobre o Slavia Praga, pela Champions League (Foto: Michal Cizek/AFP)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

  • Matéria
  • Mais Notícias