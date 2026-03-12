Europeus enlouquecem com gol de Endrick na Europa League: 'Obrigado'
Brasileiro salvou o Lyon em confronto contra o Celta de Vigo
O atacante Endrick salvou o Lyon no confronto contra o Celta de Vigo, desta quinta-feira (12), fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League. Durante o segundo tempo, o brasileiro foi o responsável pelo gol de empate do clube francês.
O cronômetro marcava 87 minutos e o Lyon pressionava em busca do empate. Na ocasião, a equipe francesa perdia a partida por 1 a 0, com um jogador a mais dentro de campo. Foi então, que em uma jogada individual, Endrick cortou para dentro da marcação e arriscou um chute de fora da área.
A finalização saiu com força, mas de forma defensável para o goleiro Ionut Radu. Contudo, o arqueiro falhou no lance, e mesmo tocando na bola, não conseguiu realizar a defesa, protagonizando assim, um frango.
Nas redes sociais, torcedores do Lyon foram a loucura com o poder de decisão de Endrick. O gol do brasileiro deu esperança para o time francês no confronto de volta. Com o empate, a equipe de Paulo Fonseca precisa de uma vitória simples para avançar para a próxima fase da Europa League. Veja a reação abaixo:
Repercussão do gol de Endrick
Tradução: "Obrigado Endrick".
Tradução: "Endrick continuou batendo até marcar, eu amo demais o garoto".
Tradução: "Graças a Deus Endrick, droga, eu estava mesmo prestes a destruir tudo".
Tradução: Haha, o Endrick usou esse golpe a partida inteira, ele merece crédito por nunca desistir, mas você precisa variar um pouco o seu jogo, garoto.
Tradução: "Endrick finalmente marcou em seu 76º chute".
Tudo sobre
