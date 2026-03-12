Europeus enlouquecem com gol de Endrick na Europa League: 'Obrigado'

O atacante Endrick salvou o Lyon no confronto contra o Celta de Vigo, desta quinta-feira (12), fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League. Durante o segundo tempo, o brasileiro foi o responsável pelo gol de empate do clube francês.

continua após a publicidade

➡️ Puskás? Ex-Fluminense marca gol antológico em mata-mata na Europa

O cronômetro marcava 87 minutos e o Lyon pressionava em busca do empate. Na ocasião, a equipe francesa perdia a partida por 1 a 0, com um jogador a mais dentro de campo. Foi então, que em uma jogada individual, Endrick cortou para dentro da marcação e arriscou um chute de fora da área.

A finalização saiu com força, mas de forma defensável para o goleiro Ionut Radu. Contudo, o arqueiro falhou no lance, e mesmo tocando na bola, não conseguiu realizar a defesa, protagonizando assim, um frango.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do Lyon foram a loucura com o poder de decisão de Endrick. O gol do brasileiro deu esperança para o time francês no confronto de volta. Com o empate, a equipe de Paulo Fonseca precisa de uma vitória simples para avançar para a próxima fase da Europa League. Veja a reação abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Repercussão do gol de Endrick

Tradução: "Obrigado Endrick".

Tradução: "Endrick continuou batendo até marcar, eu amo demais o garoto".

Tradução: "Graças a Deus Endrick, droga, eu estava mesmo prestes a destruir tudo".

Tradução: Haha, o Endrick usou esse golpe a partida inteira, ele merece crédito por nunca desistir, mas você precisa variar um pouco o seu jogo, garoto.

continua após a publicidade

Tradução: "Endrick finalmente marcou em seu 76º chute".

🤑 Aposte em jogos da Europa League! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)



