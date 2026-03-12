menu hamburguer
Reação de Virginia com pênalti de Vini Jr em Real Madrid x City viraliza

Equipes se enfrentaram pelas oitavas de final da Champions League

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
17:59
Vini Jr Real Madrid
imagem cameraVini Jr em ação no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Oscal Del Pozo/AFP)
A influenciadora Virginia Fonseca esteve no Santiago Bernabéu, na última quarta-feira (12), para acompanhar de perto a vitória do Real Madrid sobre o Manchester City. A equipe de Vini Jr, namorado da modelo, venceu o confronto por 3 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Durante o confronto, Vini Jr teve uma oportunidade clara de marcar. Aos  56 minutos o camisa 7 sofreu um pênalti do goleiro Donnarumma. Ele mesmo foi o responsável por realizar a cobrança.

Contudo, no novo confronto, o goleiro italiano se saiu melhor que o brasileiro. Sem muita confiança na hora da batida, Vini Jr parou em Donnaruma. Nas redes sociais, torcedores repercutiram ao lance desperdiçado pelo atacante. 

Nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, um vídeo postado nas redes sociais flagrou a reação de Virginia com o lance do namorado. Veja a repercussão do caso abaixo:

Valverde faz hat-trick e Real Madrid atropela Manchester City

O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 0 com três gols de Federico Valverde ainda no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Courtois lançou o uruguaio, que dominou, ganhou na velocidade e tocou para o gol vazio. Sete minutos depois, Vini Jr rolou para Valverde, que bateu rasteiro e ampliou. Aos 18, Brahim cruzou e Valverde deu um chapéu em Guehi antes de finalizar para completar o hat-trick.

No segundo tempo, Vini Jr desperdiçou um pênalti. O City tentou reagir com Haaland, mas Rüdiger neutralizou o norueguês. Na reta final, O'Reilly finalizou após erro da base merengue, mas Courtois fez grande defesa e garantiu o 3 a 0.

Vini Jr Valverde Real Madrid
Vini Jr abraçando Valverde no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

