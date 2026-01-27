Arsenal x Kairat Almaty: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Arsenal e Kairat Almaty se enfrentam nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Futebol Internacional
Endrick revela companheiro mais próximo no Lyon
Futebol Internacional20/01/2026
- Futebol Internacional
Gabriel Jesus defende atacante do Arsenal que vive fase ruim: ‘Não é fácil’
Futebol Internacional20/01/2026
- Futebol Internacional
Após vice na Copa Africana, Marrocos alcança posição histórica no ranking da Fifa
Futebol Internacional20/01/2026
Ficha do jogo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Um confronto de destinos já selados. O Arsenal, líder isolado e único time com 100% de aproveitamento (21 pontos em 7 jogos), já está garantido nas oitavas e precisa apenas de um empate para assegurar o primeiro lugar geral. O time de Arteta tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição, mas entra em campo sob leve pressão após perder sua invencibilidade em casa na Premier League para o Manchester United no fim de semana.
O Kairat Almaty (1 ponto), estreante na competição e já eliminado, joga apenas pela honra e para tentar evitar a última colocação geral. O time cazaque nunca venceu na Champions e precisaria de um milagre histórico no Emirates para sair com um resultado positivo.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Kairat Almaty pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal x Kairat Almaty
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Urs Schnyder (árbitro); Marco Zürcher e Benjamin Zürcher (assistentes); Sven Wolfensberger (quarto árbitro)
📺 VAR: Fedayi San
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Kepa; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Norgaard, Eze; Madueke, Gyokeres, Martinelli
Kairat Almaty (Técnico: Rafael Urazbakhtin):
Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Sadybekov, Glazer; Mrynskiy, Jorginho, Gromyco; Edmilson
➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias