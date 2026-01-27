menu hamburguer
Arsenal x Kairat Almaty: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Barcelona (ESP)
Dia 27/01/2026
11:32
Arsenal e Kairat Almaty se enfrentam nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

Arsenal-escudo-onde-assistir
BAR
KAI
8ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
Emirates Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Urs Schnyder
Assistentes
Marco Zürcher e Benjamin Zürcher
Var
Fedayi San
Um confronto de destinos já selados. O Arsenal, líder isolado e único time com 100% de aproveitamento (21 pontos em 7 jogos), já está garantido nas oitavas e precisa apenas de um empate para assegurar o primeiro lugar geral. O time de Arteta tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição, mas entra em campo sob leve pressão após perder sua invencibilidade em casa na Premier League para o Manchester United no fim de semana.

O Kairat Almaty (1 ponto), estreante na competição e já eliminado, joga apenas pela honra e para tentar evitar a última colocação geral. O time cazaque nunca venceu na Champions e precisaria de um milagre histórico no Emirates para sair com um resultado positivo.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Kairat Almaty pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal x Kairat Almaty
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Urs Schnyder (árbitro); Marco Zürcher e Benjamin Zürcher (assistentes); Sven Wolfensberger (quarto árbitro)
📺 VAR: Fedayi San 

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Kepa; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Norgaard, Eze; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Kairat Almaty (Técnico: Rafael Urazbakhtin):
Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Sadybekov, Glazer; Mrynskiy, Jorginho, Gromyco; Edmilson

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

