Cristiano Ronaldo revela real motivo para renovar com Al-Nassr até 2027

Cristiano Ronaldo tem um objetivo: ser campeão na Arábia Saudita. Por isso, o craque português optou por estender seu vínculo com o Al-Nassr. Em entrevista aos canais oficiais do clube, o atacante falou sobre sua motivação em permanecer no futebol saudita até 2027 e também abordou as especulações de equipes para disputar o Mundial de Clubes.

— Claro que o meu objetivo é sempre o de ganhar algo importante pelo Al-Nassr. Por esse motivo, decidi assinar por mais dois anos porque acredito que vou ser campeão na Arábia Saudita. Como já foi falado, tive várias propostas para disputar o Mundial de Clubes, mas achei que não fazia sentido. Prefiro ter uma boa recuperação e preparação porque esta temporada vai ser muito longa por causa do Mundial.

Além da busca incessante pelo milésimo gol na carreira, CR7 tem o desejo de seguir defendendo a seleção de Portugal, que conquistou a Nations Leage nos pênaltis no último mês. O atacante, inclusive, foi decisivo e destaque do confronto com a Espanha.

— Quero estar preparado não apenas para o Al Nassr, mas também para a seleção nacional. Foi por isso que decidi jogar o último jogo da Liga das Nações e não ouvir nada, para estar aqui, num clube que amo.

Principal jogador do elenco, CR7 tem grande influência interna. Para renovar, por exemplo, o português fez algumas exigências: ter um time mais competitivo para, então, ser campeão na Arábia Saudita, seu principal objetivo.

Desta forma, a diretoria começou a fazer algumas mudanças internas. O clube demitiu o técnico Stefano Pioli e se aproximou de Jorge Jesus, que é um pedido de Cristiano Ronaldo. Também desligou o CEO do Al Nassr, Majed Jaman Alsorour, que desabafou nas redes sociais. O próximo nome que está na corda bamba é o diretor esportivo Fernando Hierro. De acordo com "A Bola", o atacante quer Simão Coutinho, empresário conhecido da época do Sporting.

Jorge Jesus, demitido do Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi indicado por Cristiano Ronaldo ao Al Nassr (Foto: Reprodução)

Sentimento de pertencimento na Arábia Saudita

Na mesma entrevista, Cristiano Ronaldo ressaltou sua relação próxima à Arábia Saudita e exaltou todas as movimentações e organizações feitas pelo país.

— Devo ainda realçar sua alteza [Musalli Al-Muammar] porque está a fazer um trabalho incrível. É a pessoa mais importante no processo das mudanças no país. Temos de o apreciar e às pessoas que estão à sua volta. Vocês têm de estar orgulhosos porque é um país incrível. O futuro vai ser brilhante, porque as coisas estão crescendo rapidamente. Não falam apenas, mas também trabalham. Isso é o mais importante. Como já disse muitas vezes, sou português mas pertenço à Arábia Saudita — disse CR7 aos torcedores do Al Nassr.

E completou: — Acredito que a Copa do Mundo na Arábia Saudita (em 2034) será a mais linda da história. Acredito que a liga saudita de futebol está entre as 5 melhores do mundo. Estou feliz, porque a liga é bastante competitiva.

