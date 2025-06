Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo ironiza renovação com Al-Nassr

Cristiano Ronaldo chegou a um acordo com o Al-Nassr por uma renovação contratual. O clube saudita divuldou a renovação na última quinta-feira (26). Após a divulgação da notícia, o goleiro espanhol De Gea, que atuou com o português no Manchester United, publicou um comentário irônico nas redes sociais.

O atacante português, que já possuía o maior salário do futebol mundial, receberá valores ainda mais elevados com o novo acordo. Segundo informações da imprensa europeia, Ronaldo terá um salário anual de 209 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 1,3 bilhão na cotação atual.

O cenário fez De Gea brincar com o antigo companheiro de clube. O goleiro reagiu à notícia da renovação com uma provocação bem-humorada. Ele escreveu em um comentário da publicação de Cristiano Ronaldo a seguinte mensagem: "Jogando de graça".

De Gea comentou publicação de renovação contratual de Cristiano Ronaldo com Al Nassr (Foto: Reprodução)

De Gea e Cristiano Ronaldo jogaram juntos no Manchester United durante uma temporada e meia, entre 2021 e 2022. Nesse período, a dupla não conquistou títulos pelo clube inglês. A parceria alcançou as oitavas de final da Champions League, mas foi eliminada pelo Atlético de Madrid.

Renovação de Cristiano Ronaldo

O anúncio foi formalizado em Riade, na Arábia Saudita, onde o clube está sediado e onde Ronaldo atua desde que deixou o futebol europeu, em 2022. Com o acerto, Cristiano Ronaldo permanecerá no Al-Nassr até 2027, quando completará 42 anos de idade. O clube não divulgou detalhes sobre possíveis cláusulas adicionais ou condições específicas do novo contrato.