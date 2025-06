Jorge Jesus se torna favorito para assumir time de Cristiano Ronaldo

Sem clube desde maio, quando foi demitido do Al-Hilal, Jorge Jesus é apontado como o favorito para assumir o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo. O português surgiu como substituto do técnico Stefano Pioli, que teve sua saída anunciada pelo clube saudita nesta quarta-feira (25). A informação foi divulgada pelo jornal "A Bola", de Portugal.

Com uma temporada sem títulos e sem a vaga para a Champions Asiática, a temporada ruim do Al-Nassr motivou a saída do treinador italiano, que tinha contrato até 2027. Segundo a publicação, Jesus aparece como alvo do clube pela história que fez no futebol saudita no comando do Al-Hilal.

Além do ex-Flamengo, o Al-Nassr também tem o nome de Sérgio Conceição como um dos cotados para assumir o cargo. Caso aceite, será a primeira vez que Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo trabalharão juntos.

Jorge Jesus demitido do Al-Hilal

Jorge Jesus enquanto treinava o Al-Hilal, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

O técnico Jorge Jesus teve seu ciclo encerrado com o Al-Hilal após a eliminação para o Al-Ahli, na semifinal da Champions da Ásia. Antes do anúncio da contratação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, o português era um dos nomes mais cotados para assumir a Amarelinha.

Após uma temporada mágica em 2023/24, Jesus não conseguiu repetir os bons resultados em seu segundo ano consecutivo. Apesar do português ter vencido a Supercopa Saudita, o Al-Hilal foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e ocupa a vice-liderança da Saudi Pro League.

A nível continental, o baque diante do rival local pesou na decisão da diretoria saudita. O Crescente foi derrubado pelo por 3 a 1, com direito a gol de Roberto Firmino, e deu adeus à competição na fase semifinal. No lugar do "Mister", Mohammad Al-Shalhoub assumirá até o fim da temporada.

