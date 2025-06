Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, anuncia demissão de técnico

O Al-Nassr anunciou a saída do técnico Stefano Pioli na manhã desta quarta-feira (25). O italiano de 58 anos estava no comando da equipe saudita desde setembro de 2024.

Apesar do contrato válido até 2027, Pioli não teve uma passagem memorável no comando do Al-Nassr. Em ano sem títulos, o clube também não alcançou vaga na próxima Champions League da Ásia, uma vez que terminou o Campeonato Saudita em terceiro lugar, atrás de Al-Ittihad e Al-Hilal. Pela competição continental desta temporada, o time foi eliminado na semifinal para o Kawasaki Frontale, do Japão, em derrota por 3 a 2. À beira do campo, ele dirigiu a equipe em 44 oportunidades, com 28 vitórias, sete empates e nove derrotas — 67 gols marcados e sete sofridos.

O anúncio da demissão de Pioli foi divulgada pelo Al-Nassr em seus perfis nas redes sociais. O clube ainda não divulgou o treinador que assumirá o cargo. O elenco saudita é formado por grandes nomes do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo; Sadio Mané; Marcelo Brozović e Aymeric Laporte. Os jovens brasileiros Ângelo Gabriel, ex-Santos, e Wesley, ex-Corinthians, também são destaques do plantel.

Em 26 anos de carreira, a trajetória no Al-Nassr foi a primeira experiência internacional da carreira de Pioli, como jogador ou treinador, isso porque o personagem nunca havia sido testado fora do território italiano. O grande trabalho do comandante foi no Milan, onde trabalhou por cinco temporadas, sendo coroado com o 19º título da entidade no Campeonato Italiano, em 2021/22, quebrando um jejum de 11 anos no topo da elite.

