CR7 continuará defendendo as cores do Al Nassr. O clube saudita anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), a renovação do contrato de Cristiano Ronaldo por mais duas temporadas, estendendo o vínculo até 2027.

Aos 39 anos, o atacante comemorou a permanência nas redes sociais com uma camisa informando o seu novo contrato com os sauditas.

Com o novo acordo, Cristiano Ronaldo jogará, pelo menos, até os 42 anos, mantendo viva a busca pelo gol de número 1000 da carreira — atualmente, ele soma 938 gols oficiais, restando 62 para alcançar a marca histórica.

Cristiano Ronaldo teve sua renovação com o Al Nassr anunciada nesta quinta-feira (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

CR7 esteve para sair do Al Nassr para jogar o Mundial de Clubes

Antes da renovação, o jogador chegou a ser sondado por clubes interessados em tê-lo no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, mas nenhuma proposta avançou. Assim, o caminho ficou livre para o acerto com o Al-Nassr.

Cristiano chegou ao futebol saudita em janeiro de 2023, após deixar o Manchester United. Desde então, disputou 111 partidas, marcando 99 gols e dando 19 assistências. O único título conquistado até o momento foi a Copa dos Campeões Árabes, em 2023.

Cristiano Ronaldo teve influência na saída do técnico?

Para aceitar a proposta do Al Nassr, Cristiano Ronaldo fez uma série de exigências internas. Fato é que, na manhã desta quarta-feira (25), o clube anunciou a saída do técnico Stefano Pioli. O italiano de 58 anos estava no comando da equipe saudita desde setembro de 2024.

Apesar do contrato válido até 2027, Pioli não teve uma passagem memorável no comando do Al Nassr. Em ano sem títulos, o clube também não alcançou vaga na próxima Champions League da Ásia, uma vez que terminou o Campeonato Saudita em terceiro lugar, atrás de Al-Ittihad e Al-Hilal. Pela competição continental desta temporada, o time foi eliminado na semifinal para o Kawasaki Frontale, do Japão, em derrota por 3 a 2. À beira do campo, ele dirigiu a equipe em 44 oportunidades, com 28 vitórias, sete empates e nove derrotas — 67 gols marcados e sete sofridos.

