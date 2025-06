Cristiano Ronaldo ‘pede’ craque do Liverpool no Al-Nassr; entenda

Com contrato terminando no fim de junho, Cristiano Ronaldo ainda não renovou com o Al-Nassr e foi especulado em diversos clubes nesta janela de transferências, inclusive no Brasil. Para tentar convencer o craque a permanecer na Arábia Saudita, o clube pensa em fortalecer o elenco com jogadores renomados do futebol europeu. Um possível nome é Luís Díaz, atacante do Liverpool de 28 anos.

Segundo o jornalista especializado em transferências Ben Jacobs, o Al-Nassr prepara uma proposta de 85 milhões de euros pelo titular dos Reds. Díaz, por sua vez, tem contrato na Inglaterra até meados de 2027. Além do possibilidade de atuar no ataque com Cristiano Ronaldo, o colombiano também foi especulado pelo Barcelona como possível reforço para a próxima temporada.

Luis Díaz no Liverpool 🔴

Contratado em janeiro de 2022 junto ao Porto por 49 milhões de libras (cerca de R$ 352 milhões na cotação da época), o ponta viveu sua melhor fase com a camisa do Liverpool na temporada 2024/25.

Díaz terminou a temporada como o segundo atleta dos Reds com mais participações diretas em gols: foram 13 gols marcados e cinco assistências. O desempenho consistente e decisivo rendeu diversos elogios do técnico Arne Slot, que destacou a versatilidade do camisa 7 — utilizado inclusive em funções mais centralizadas ao longo do campeonato.

Titular absoluto sob o comando do treinador neerlandês, ele se firmou como peça indispensável no esquema tático do Liverpool. Diante de sua importância, a diretoria do clube não deve facilitar qualquer negociação envolvendo o colombiano.

