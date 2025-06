Quanto CR7 ganhará por segundo no Al Nassr? Veja valores do novo contrato

O Al Nassr anunciou nesta quinta-feira (26) a renovação contratual de Cristiano Ronaldo. Além da extensão do vínculo por mais dois anos (até 2027), o português terá um reajuste em seu salário. Mas, afinal, quanto CR7 ganhará no clube saudita? O Lance!Biz divulga os valores.

Cristiano Ronaldo em campo pelo Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

O atacante já era o jogador mais bem pago do mundo antes da renovação, porém, agora se distanciará ainda mais dos atletas abaixo da lista. De acordo com os jornais europeus, CR7 vai receber 209 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) com salário, além de 15% das ações do Al Nassr.

💰Valores do novo salário de CR7

Por ano: 209,1 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão)

209,1 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) Por mês: 17,36 milhões de euros (R$ 111,3 milhões)

17,36 milhões de euros (R$ 111,3 milhões) Por semana: 3,99 milhões de euros (R$ 25,6 milhões)

3,99 milhões de euros (R$ 25,6 milhões) Por dia: 572 mil euros (R$ 3,67 milhões)

572 mil euros (R$ 3,67 milhões) Por hora: 23,81 mil euros (R$ 152,8 mil)

23,81 mil euros (R$ 152,8 mil) Por minuto: 397,9 euros (R$ 2.551)

397,9 euros (R$ 2.551) Por segundo: 6,57 euros (R$ 42,2)

💸Cristiano Ronaldo terá bônus por metas

Além de receber o maior salário de um atleta de futebol no mundo, o português terá bonificações por metas. Segundo o jornal "The Sun", CR7 poderá receber 28,7 milhões de euros (cerca de R$ 184,7 milhões) em luvas. Ademais, o novo contrato permite mais pagamento de acordo com o desempenho do atleta em campo e títulos conquistados:

93,9 mil euros por gol (R$ 602,4 mil) 46,95 mil euros por assistência (R$ 301,2 mil) 9,39 milhões de euros por título do Campeonato Saudita (R$ 60,24 milhões) 4,70 milhões de euros por artilharia do Campeonato Saudita (R$ 30,12 milhões) 7,63 milhões de euros por classificação e título da Champions da Ásia (R$ 48,95 milhões)

Fora o dinheiro somado no novo contrato, CR7 terá 16 pessoas trabalhado para ele, incluindo três motoristas, quatro empregadas domésticas, dois chefs de cozinha, três jardineiros e quatro seguranças.