Copa do Mundo tem três seleções inéditas já classificadas; confira

A Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma — e já entra para a história antes mesmo do pontapé inicial. Três seleções garantiram classificação inédita para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá: Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As vagas foram confirmadas após campanhas marcadas pela superação nas Eliminatórias Asiáticas e Africanas. Com o novo formato da Copa, que amplia o número de participantes para 48 seleções, as três nações conseguiram, enfim, transformar anos de evolução em um feito histórico.

continua após a publicidade

Três estreantes na Copa do Mundo de 2026

O Uzbequistão foi o primeiro dos estreantes a garantir sua vaga. A seleção empatou em 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos na 9ª rodada das Eliminatórias Asiáticas, resultado suficiente para confirmar a classificação. O time asiático, que há anos batia na trave, terminou em segundo lugar no grupo, atrás apenas do Irã. Com isso, o Uzbequistão se tornou o 81º país a disputar uma Copa do Mundo e o primeiro representante da Ásia Central na história do torneio.

Jogadores do Uzbequistão comemoram vaga para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fadel Senna/AFP)

Poucos dias depois, foi a vez da Jordânia escrever seu próprio capítulo de glória. A seleção comandada por Hussein Ammouta venceu Omã por 3 a 0 fora de casa, com hat-trick de Ali Olwan, e contou com a vitória da Coreia do Sul sobre o Iraque para confirmar a vaga. O país, de 11 milhões de habitantes, encerrou uma trajetória marcada por crescimento técnico e regularidade – superando potências regionais como Arábia Saudita e Iraque em fases anteriores.

continua após a publicidade

A classificação coroa uma sequência de boas campanhas da Jordânia no continente asiático. Desde 2010, a seleção vem participando regularmente da Copa da Ásia, chegando inclusive à final em 2024, quando foi vice-campeã diante do Catar.

Na África, o feito histórico ficou por conta de Cabo Verde, que venceu Essuatíni por 3 a 0 na rodada final das Eliminatórias e garantiu a liderança do grupo, à frente da tradicional seleção de Camarões. Com cerca de 525 mil habitantes, o arquipélago se torna um dos menores países da história a disputar o torneio e o quarto lusófono a chegar à Copa do Mundo, depois de Brasil, Portugal e Angola.

Com as classificações, Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde se juntam a outras 22 seleções já garantidas no Mundial de 2026, entre elas Brasil, Argentina, França, Inglaterra e Japão. A expectativa é que novas estreias ainda aconteçam nas próximas rodadas, com Gabão e Benin ainda vivos na disputa por vagas inéditas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.