Jogador do Everton se pronuncia após tapa em companheiro contra o United
Gueye foi expulso após agressão a Michael Keane em duelo diante dos Red Devils
Idrissa Gueye, meio-campista do Everton, foi expulso na última segunda-feira (24), no duelo contra o Manchester United, após agredir seu companheiro, Michael Keane. O jogador recebeu o cartão vermelho direto com apenas 15 minutos de jogo e viu os Toffes derrotarem os Red Devils mesmo assim. Nesta terça-feira (25), Gueye se pronunciou.
A situação veio à tona em uma discussão entre os dois após um lance de perigo do Manchester United. Keane e Gueye se aproximaram e precisaram ser separados pelo goleiro Jordan Pickford. Porém, durante a revisão no VAR, o árbitro Tony Harrington identificou um tapa do meio-campista no zagueiro e decidiu pelo cartão vermelho direto. Idrissa Gueye foi o primeiro jogador da Premier League desde 2008 a ser expulso por brigar com um colega de equipe.
Mesmo com um jogador a menos por mais de 75 minutos, o Everton conseguiu vencer o Manchester United em pleno Old Trafford, por 1 a 0, com gol do meia Kiernan Dewsbury-Hall. Assim, os Toffes se igualaram aos Red Devils (10º) na tabela de classificação da Premier League, com 18 pontos (11º).
Pronunciamento completo de Gueye
"Quero pedir desculpas ao meu companheiro Michael Keane. Eu assumo toda a responsabilidade pela minha reação. Eu também gostaria de me desculpar com meus companheiros, o staff, os torcedores e o clube. O que aconteceu não reflete quem eu sou ou os valores que defendo. As emoções podem ficar à flor da pele, mas nada justifica tal comportamento. Garanto que nunca mais acontecerá", escreveu, em seu Instagram, Gueye.
