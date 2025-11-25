menu hamburguer
Futebol Internacional

Jogador do Everton se pronuncia após tapa em companheiro contra o United

Gueye foi expulso após agressão a Michael Keane em duelo diante dos Red Devils

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
15:47
Gueye discutiu com Keane e foi expulso por agressão contra o United (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraGueye discutiu com Keane e foi expulso por agressão contra o United (Foto: Darren Staples / AFP)

Idrissa Gueye foi expulso na partida contra o Manchester United.
O jogador agrediu Michael Keane e recebeu cartão vermelho direto após 15 minutos.
Mesmo com um a menos, o Everton venceu o Manchester United por 1 a 0.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Idrissa Gueye, meio-campista do Everton, foi expulso na última segunda-feira (24), no duelo contra o Manchester United, após agredir seu companheiro, Michael Keane. O jogador recebeu o cartão vermelho direto com apenas 15 minutos de jogo e viu os Toffes derrotarem os Red Devils mesmo assim. Nesta terça-feira (25), Gueye se pronunciou.

A situação veio à tona em uma discussão entre os dois após um lance de perigo do Manchester United. Keane e Gueye se aproximaram e precisaram ser separados pelo goleiro Jordan Pickford. Porém, durante a revisão no VAR, o árbitro Tony Harrington identificou um tapa do meio-campista no zagueiro e decidiu pelo cartão vermelho direto. Idrissa Gueye foi o primeiro jogador da Premier League desde 2008 a ser expulso por brigar com um colega de equipe.

Mesmo com um jogador a menos por mais de 75 minutos, o Everton conseguiu vencer o Manchester United em pleno Old Trafford, por 1 a 0, com gol do meia Kiernan Dewsbury-Hall. Assim, os Toffes se igualaram aos Red Devils (10º) na tabela de classificação da Premier League, com 18 pontos (11º).

Gueye foi expulso após dar tapa em Michael Keane durante Manchester United x Everton (Foto: Darren Staples / AFP)
Pronunciamento completo de Gueye

"Quero pedir desculpas ao meu companheiro Michael Keane. Eu assumo toda a responsabilidade pela minha reação. Eu também gostaria de me desculpar com meus companheiros, o staff, os torcedores e o clube. O que aconteceu não reflete quem eu sou ou os valores que defendo. As emoções podem ficar à flor da pele, mas nada justifica tal comportamento. Garanto que nunca mais acontecerá", escreveu, em seu Instagram, Gueye.

