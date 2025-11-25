A Netflix passou a considerar participação no próximo ciclo de concorrências da Premier League, segundo apuração do jornal The Times. A avaliação ocorre após a plataforma de streaming ter sido superada pela Paramount+ nas disputas pelo contrato global da Supercopa da Uefa e pelos direitos da Champions League na Alemanha entre 2027 e 2031.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O movimento pode ser interpretado como um sinal de que Netflix e Paramount começam a disputar ativos relevantes do futebol europeu. Vale lembrar que a primeira já fechou acordos para transmitir as duas próximas Copas do Mundo Femininas de Seleções.

A Uefa não conseguiu segmentar os direitos da Supercopa em um pacote isolado, o que impediu avanço das negociações. No caso alemão, a plataforma foi superada pela Paramount+ por margem considerada pequena pela publicação anglo-estadunidense.

continua após a publicidade

Uefa pelo streaming

Uma mudança importante pode acontecer em breve na exibição da Champions League. A principal competição de clubes da Europa quer crescer no streaming e, por isso, está reformulando o processo de licitação das transmissões. A informação foi publicada originalmente pela Bloomberg no final de setembro.

De acordo com o site, as plataformas de streaming vão poder disputar direitos de transmissão, em diferentes mercados, simultaneamente. Isso não acontecia antes e vai facilitar, acredita-se, na formatação de pacotes para as propostas das concorrentes.

continua após a publicidade

- Juntos, estamos construindo algo único e ambicioso, para oferecer o futebol mais envolvente, mais inovador e mais acessível. Queremos ampliar o engajamento com novos públicos, especialmente em um cenário de mídia e streaming em constante mudança, aproveitando ao máximo as plataformas digitais e aproximando ainda mais o futebol europeu das pessoas - afirmou o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, na assembleia anual da European Football Clubs (Clubes Europeus de Futebol), em outubro. E completou:

- É assim que manteremos o futebol europeu no topo.