O Uzbequistão e a Jordânia garantiram vagas inéditas na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Além da dupla, a Coreia do Sul também assegurou seu lugar no próximo Mundial.

Na 9ª rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo, o Uzbequistão segurou o empate em confronto direto contra o Emirados Árabes. As equipes estavam separadas por quatro pontos, e a diferença não foi alterada restando um único jogo nos pontos corridos.

Por outro lado, a Jordânia derrotou o Omã fora de casa por 3 a 0 com três gols de Ali Olwan e havia se aproximado da classificação para a Copa do Mundo. Mas a confirmação só veio com a vitória da Coreia do Sul por 2 a 0 sobre o Iraque.

Na última rodada da 3ª fase das Eliminatórias Asiáticas, Arábia Saudita e Austrália decidiram mais uma vaga para a Copa do Mundo de 2026. O confronto será realizado na terça-feira (10), às 15h15 (de Brasília).

Seleções da Ásia classificadas para a Copa do Mundo

Enquanto Uzbequistão, Jordânia e Coreia do Sul garantiram suas vagas para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (5), Irã e Japão já haviam garantido seus lugares na Data Fifa anterior. Outras três seleções disputarão vagas diretas para o Mundial de 2026.