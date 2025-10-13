Ex-Manchester City e Inglaterra revela: ‘Não deveria ter saído’

Kyle Walker, lateral-direito do Burnley, admitiu que errou ao deixar o Manchester City para jogar no Milan em janeiro de 2025. Em entrevista à "Sky Sports" nesta segunda-feira (13), o jogador inglês expressou seu arrependimento pela decisão tomada há menos de um ano, quando buscava mais minutos em campo.

— Eu era o capitão do clube e, como tal, deveria estar na linha da frente quando as coisas não correm bem. Portanto, olhando para trás, provavelmente não, não deveria ter saído. Acho que teria sido uma decisão mais sensata ficar com os meus colegas de equipe, com os meus amigos, com as pessoas que considero família. Lamento tê-los abandonado — declarou Walker, que na sequência, explicou os motivos que o levaram a aceitar a proposta do clube italiano.

— O motivo pelo qual decidi sair é algo que muitas pessoas deduziram. Ou seja, queria ser titular. No City, já não desfrutava desse privilégio. Mas ainda podia ajudar, sendo um jogador com muita experiência e uma voz importante no vestiário. Fui sempre atraído pela ideia de jogar no (futebol) estrangeiro e, quando um clube como o Milan te propõe uma parceria, é muito difícil dizer que não — completou o atleta.

A transferência para o Milan aconteceu por empréstimo com opção de compra. Walker deixou o Manchester City após oito temporadas, mesmo tendo contrato válido até junho de 2026. O lateral disputou 16 partidas pelo clube italiano sob comando de Sergio Conceição, mas não conseguiu o espaço que esperava. Ao término do período de empréstimo, o Milan optou por não exercer a cláusula de compra.

Kyle Walker, novo reforço do Burnley, durante partida pelo Milan (Foto: Reprodução/Milan)

Carreira de Kyle Walker

O jogador retornou brevemente ao City antes de ser negociado com o Burnley, onde assinou contrato por duas temporadas. Durante sua passagem pelo Manchester City, Walker conquistou seis títulos da Premier League, uma Champions League, um Mundial de Clubes, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da UEFA e duas Supercopas da Inglaterra.

Atualmente, o lateral inglês é titular absoluto no Burnley, tendo participado de todos os jogos do campeonato inglês. Apesar de sua experiência, o clube enfrenta dificuldades na temporada e ocupa a 18ª posição na Premier League, na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos.

