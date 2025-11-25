Confronto balanceado? Confira os números de Estêvão e Yamal na temporada

Nesta terça-feira (25), acontece um dos grandes clássicos internacionais da Europa. Chelsea, jogando com sua torcida, recebe o Barcelona em um duelo de Champions League. O confronto, além de toda rivalidade, põe em campo dois dos jovens mais badalados do futebol mundial: Estêvão e Yamal. Será que o craque brasileiro se compara ao 2º Melhor do Mundo da temporada passada? Veja os números.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Estêvão tem sido um deleite ao torcedor do Chelsea nesta temporada. O brasileiro chegou à equipe com poucas expectatvias, sendo muitas vezes, tratado como "mais um" jovem contratado pela equipe londrina. Entretanto, o jovem atacante superou as expectativas, e com rápido impacto, se tornou a grande referência do ataque de uma equipe sem Cole Palmer.

continua após a publicidade

Estevão, ex-Palmeiras, comemora gol pela Champions (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Desta forma, Estêvão se tornou uma febre em Londres, marcando gols-recordes e sendo um dos principais nomes da boa campanha do Chelsea na temporada, seja na Premier League, Champions League ou Copas domésticas da Inglaterra. Yamal, por outro lado, vem em uma temporada de "afirmação".

O craque espanhol, que foi na 2ª colocação da Bola de Ouro – e brigando para não ser o 1º – é um astro, sem dúvidas. Entretanto, quando se fala de afirmação, é uma afirmação se Yamal consegue se manter no topo do futebol europeu. Apesar do talento inegável, Yamal tem enfrentado sérios problemas de lesão, sendo afastado tanto do Barcelona, quando da seleção da Espanha, o que tem atrapalhado o andamento e sequência da sua temporada.

continua após a publicidade

Yamal em ação em Club Brugge x Barcelona (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

No ambiente das seleções, os dois estão no centro dos projetos de seus países. Yamal, apesar das polêmicas recentes por conta das lesões, segue como o principal nome da Espanha. Já Estêvão assumiu o protagonismo imediato no Brasil de Carlo Ancelotti, tornando-se referência na reta final de preparação para a Copa do Mundo.

Números de Yamal e Estêvão em 2025/26

Yamal:

🥅 14 jogos (13 titular)

⚽ 6 gols

🎯10 assistências

⌛ 70 minutos para participar de gol

💢 31 passes decisivos

🎩 12 grandes chances criadas

⭕64 finalizações (21 no gol)

🔣 4/10 grandes chances convertidas

✨ 70 dribles certos

⚔️ 111/206 duelos ganhos

🥊 23 faltas sofridas

🎱 1 pênalti sofrido

✅Nota Sofascore 7.90

Estêvão:

🥅22 jogos (11 titular)

⚽9 gols

🎯1 assistência

⌛102 minutos para participar de gol

💢 20 passes decisivos

🎩 5 grandes chances criadas

⭕ 42 finalizações (16 no gol)

🔣 7/10 grandes chances convertidas

✨ 28 dribles certos

⚔️ 58/154 duelos ganhos

🥊 11 faltas sofridas

🎱 1 pênalti sofrido

✅Nota Sofascore 7.07

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial