Futebol Feminino

Real Madrid anuncia renovação com craque colombiana até 2031

Linda Caicedo se aproxima dos 100 jogos pelo clube merengue

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/11/2025
15:06
Linda Caicedo renova com o Real Madrid até o fim de 2031. (Foto: Real Madrid/Divulgação)
Linda Caicedo renova com o Real Madrid até o fim de 2031. (Foto: Real Madrid/Divulgação)
O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (24) a renovação de contrato da estrela colombiana Linda Caicedo. A atacante, de apenas 20 anos, assinou novo vínculo até junho de 2031.

Contratada em 2023, aos 18 anos, Caicedo já soma 99 jogos e 26 gols com a camisa do Real. E é um dos pilares do projeto merengue na modalidade, que conta com as brasileiras Antônia e Yasmim.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A trajetória de Linda Caicedo: da Colômbia ao Real Madrid

A colombiana coleciona prêmios de peso: venceu o Golden Girl 2023, entrou para o FIFPro World11 de 2024 e foi destaque no time ideal da IFFHS. Também ficou em segundo lugar no The Best 2023 e levou o prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo de 2023 com a pintura contra a Alemanha.

Pela seleção da Colômbia, Linda estreou aos 14 anos e já acumula duas finais de Copa América, em 2022 e 2025, além de presença no time ideal da última edição.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A temporada do Real Madrid feminino

O Real Madrid está na terceira colocação na Liga F, com 26 pontos em 12 jogos. A equipe está atrás do líder, Barcelona, e do vice-líder, Real Sociedad. Na Champions Feminina, são duas vitórias, um empate e uma vitória, e está na sétima colocação na fase da liga.

Real Madrid decide vaga na Champions League Feminina
Linda Caicedo em campo pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

