País garante primeira classificação à Copa do Mundo na história

Nesta quinta-feira (5), a história foi feita no Oriente Médio. Nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, o Uzbequistão assegurou o empate por 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos e garantiu sua vaga para o próximo Mundial, sagrando a primeira participação do país na história do torneio.

Com isso, o Uzbequistão se torna o 81º país a estrear em uma Copa do Mundo. A equipe é comandada por Timur Kapadze e conta com nomes como Eldor Shomurodov, da Roma, e Abdukodir Khusanov, zagueiro do Manchester City, que lideraram o time nessa campanha histórica.

A partida teve momentos de tensão: o jovem talento Abbosbek Fayzullaev entrou ainda aos 13 minutos de jogo, substituindo Urunov, e quase marcou o gol da vitória no segundo tempo, aos 53’, acertando o travessão após jogada individual de Alidzhanov.

Uzbequistão antes de confronto válido pelas Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

O melhor desempenho da seleção uzbeque no futebol continental foi o quarto lugar na Copa da Ásia de 2011. Agora, a expectativa é de um novo capítulo no futebol nacional, com a estreia na maior competição do mundo se aproximando. Com a classificação, o Uzbequistão se junta a outras sete seleções já classificadas para a Copa de 2026: os anfitriões México, Canadá e Estados Unidos; além de Argentina, Japão, Irã e Nova Zelândia.

Seleção do Uzbequistão tem tradição na base

Apesar de ser a primeira participação da seleção principal, o Uzbequistão já possui um histórico consistente em torneios de base. Disputou três edições do Mundial sub-17 (2011, 2013 e 2023), alcançando as quartas de final duas vezes. Na categoria sub-20, foram cinco participações: 2003, 2009, 2013, 2015 e 2023 - também chegando às quartas em duas ocasiões.

Em 2024, os "Lobos Brancos" estrearam nos Jogos Olímpicos, enfrentando logo na primeira fase a forte seleção espanhola, que terminaria como campeã. A partida terminou em 2 a 1 para "La Rojita", com gols de Marc Pubill e Sergio Gómez.

